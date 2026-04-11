Estados Unidos cuenta con diversos juegos de azar y rifas que ofrecen millonarios premios en dólares a quienes acierten las cifras ganadoras. Uno de ellos es el Mega Millions, una de las apuestas más reconocidas del país. Para este martes, 7 de abril de 2026, el pozo acumulado arriba a los 100 millones. Las cifras ganadoras del último sorteo son 5 15 22 33 37 y el 2 por el MegaBall. Por otro lado, para los participantes han optado por activar el número multiplicador por un precio adicional, el Megaplier es el -1x. La próxima fecha en la que se sorteará esta lotería es el viernes, 10 de abril de 2026 a las 23.00 horas. Un dato a tener en cuenta es que el Mega Millions está disponible en todos los estados del país, menos en Alabama, Alaska, Utah, Nevada y Hawái. Para jugar a Mega Millions es necesario comprar un cartón de lotería yescoger cinco números del 1 al 70. Además, se debe elegir la cifra Mega ball, que puede ser del 1 al 25. El ganador del premio mayor debe elegir entre dos formas de pago: un premio anual, que consiste en un pago inmediato seguido de 29 pagas anuales con un 5% por año, o un pago único en efectivo. Ambas alternativas de cobro están sujetas a impuestos. Expertos advierten sobre la importancia de establecer límites claros al jugar, ya que la falta de control puede llevar a la ludopatía. Se recomienda fijar un presupuesto y no excederlo, así como evitar el juego como una forma de escapar de problemas emocionales. Además, es fundamental informarse sobre los riesgos asociados al juego y buscar ayuda si es necesario. Para quienes necesiten apoyo, el Consejo Nacional sobre Problemas con el Juego ofrece asistencia a través del número 1-800-GAMBLER.