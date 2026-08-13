Las medidas buscan proteger la salud de estudiantes y garantizar la continuidad de las clases ante el fenómeno de El Niño.

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El Ministerio de Educación Nacional confirmó que las escuelas y colegios de Colombia deberán prepararse para cambios en los horarios de entrada y salida, así como para nuevas formas de organizar las clases en preescolar, primaria y secundaria, debido al posible fortalecimiento del fenómeno de El Niño durante el segundo semestre de 2026.

La cartera educativa hizo un llamado oficial a las Entidades Territoriales Certificadas y a los establecimientos educativos para activar medidas de prevención, revisar sus planes de contingencia y adoptar estrategias que permitan mantener el servicio educativo sin poner en riesgo a niñas, niños y adolescentes.

La recomendación incluye evaluar ajustes en las jornadas escolares y flexibilizar actividades académicas cuando las condiciones climáticas lo exijan.

La advertencia se produce en un contexto de altas probabilidades de consolidación del fenómeno de El Niño. El Ideam informó que las condiciones tipo El Niño continúan fortaleciéndose y podrían persistir hasta comienzos de 2027 , con un riesgo elevado de aumento de temperaturas y reducción de lluvias en varias regiones del país.

¿Qué cambios anunció el Ministerio de Educación para las escuelas?

El Ministerio no fijó un horario único para todo el país, pero sí autorizó y recomendó que las autoridades educativas locales evalúen modificaciones en las jornadas de estudio según las condiciones climáticas de cada territorio.

Entre las medidas planteadas se encuentran:

Cambios en los horarios de inicio y salida.

Reducción de actividades en las horas de mayor radiación solar.

Reorganización de clases presenciales.

Flexibilización curricular para garantizar continuidad académica.

Adaptaciones diferenciadas para preescolar, primaria y secundaria.

Esto significa que las clases ya no necesariamente se desarrollarán bajo el mismo esquema para todos los niveles educativos.

Confirmado por Educación: las escuelas cambiarán sus horarios de inicio y salida y las clases ya no serán las mismas para preescolar, primaria y secundaria.

¿Por qué las clases no serán iguales en preescolar, primaria y secundaria?

La orientación del Ministerio parte de que los estudiantes tienen necesidades distintas según su edad. Los niños de preescolar y primaria son más vulnerables al calor extremo y a la deshidratación, por lo que las instituciones podrían priorizar jornadas más cortas, mayor tiempo en zonas de sombra y actividades menos exigentes físicamente.

En secundaria, las instituciones tendrían más margen para reorganizar horarios, distribuir asignaturas en diferentes franjas del día o aplicar estrategias pedagógicas flexibles en caso de afectaciones por altas temperaturas o escasez de agua.

¿Qué riesgo existe por el fenómeno de El Niño en Colombia?

El Ideam advirtió que un evento El Niño fuerte o muy fuerte puede provocar:

aumento significativo de la temperatura del aire,

disminución de lluvias,

sequías,

incendios forestales,

reducción de caudales y embalses,

estrés hídrico y afectaciones en servicios públicos.

Además, el instituto señaló que las altas temperaturas pueden incrementar riesgos de deshidratación, insolación y otros problemas de salud, especialmente en niños y adultos mayores.

¿Qué deberán hacer las Secretarías de Educación y los colegios?

El Ministerio pidió revisar y actualizar los planes territoriales e institucionales de gestión del riesgo escolar. Las instituciones educativas deberán identificar sedes con mayor vulnerabilidad por calor o falta de agua y fortalecer sus protocolos de emergencia.

También se recomendó:

garantizar acceso permanente a agua potable,

mejorar ventilación de aulas,

realizar simulacros,

revisar rutas de evacuación,

verificar equipos de emergencia,

capacitar docentes y personal administrativo en primeros auxilios y atención de emergencias.

¿Cuándo podrían cambiar los horarios escolares?

La cartera educativa indicó que la preparación debe comenzar desde ahora, aunque los cambios concretos dependerán de la evolución del fenómeno y de las decisiones de cada entidad territorial.

Las modificaciones podrían aplicarse de manera preventiva en municipios con temperaturas elevadas, restricciones de agua o mayor exposición a incendios forestales.

¿Qué recomendaciones deben seguir las familias ante las altas temperaturas?

El Ministerio invitó a padres y acudientes a reforzar medidas de autocuidado en casa y en la escuela. Las principales recomendaciones son: