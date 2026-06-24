En Estados Unidos, los estudiantes de un distrito en particular se preparan para que inicien las vacaciones de verano y concluir de manera formal el ciclo lectivo 2025-2026 para luego recibir el programa 2026-2027.

De acuerdo con lo informado por las autoridades, el último día de clases para los alumnos está pautado para este viernes 26 de junio, finalizando oficialmente la actividad escolar en las diferentes instituciones educativas.

Se suspenden las clases a partir del viernes 26 de junio en todas las escuelas

Los alumnos de las Escuelas Públicas de la Ciudad de Nueva York iniciarán las vacaciones este viernes 26 de junio de 2026, por lo que las escuelas permanecerán cerradas desde fines de esta semana y durante más de dos meses.

Las escuelas cerrarán sus puertas desde este viernes 26 de junio. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Calendario confirmado para 2026-2027: qué día vuelven las clases para estudiantes

Según el calendario oficial compartido por las autoridades, la fecha de regreso a clases está pautada para el próximo jueves 10 de septiembre.

En ese sentido, los alumnos gozarán de más de dos meses completamente libres en su calendario escolar antes de dar inicio a la próxima etapa educativa.

Información importante para estudiantes: días en los que generalmente no hay clases

En Estados Unidos, la mayoría de los calendarios escolares contemplan, además, los siguientes días como sin actividad escolar