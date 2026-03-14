Estados Unidos podría liberar los vuelos y permitir nuevamente viajar a La Habana como parte de un posible acuerdo económico con Cuba que se negocia entre ambos gobiernos. La información surgió a partir de filtraciones y reportes de funcionarios cercanos a las conversaciones, en un contexto de diálogo confirmado entre Washington y La Habana. Aunque el Gobierno cubano confirmó oficialmente que existen negociaciones con la administración de Donald Trump, los detalles del eventual pacto todavía no están definidos. Entre las medidas que se analizan aparece la posibilidad de flexibilizar los viajes de estadounidenses a la isla, lo que permitiría retomar con mayor facilidad los vuelos hacia Cuba. La posibilidad de liberar vuelos y facilitar los viajes a La Habana surge de versiones difundidas por fuentes cercanas a la Casa Blanca y citadas por medios estadounidenses. Estas filtraciones señalan que el eventual acuerdo podría incluir cambios en las restricciones de viaje impuestas en años anteriores. El presidente Donald Trump tiene la facultad de flexibilizar parte de estas limitaciones sin necesidad de aprobación del Congreso. Según las discusiones preliminares, entre los puntos analizados aparecen: Sin embargo, ninguno de estos puntos fue confirmado oficialmente dentro del acuerdo que todavía se negocia. Lo que sí fue confirmado es que existen conversaciones entre ambos gobiernos. El presidente cubano Miguel Díaz-Canel reconoció públicamente que funcionarios de La Habana mantienen diálogos con representantes de Estados Unidos para buscar soluciones a las diferencias bilaterales. Las conversaciones se producen en medio de una grave crisis energética en la isla, que enfrenta escasez de combustible y cortes de electricidad. Aunque se habla de una posible apertura económica histórica, por ahora no existe un anuncio oficial que confirme medidas concretas como la liberación de vuelos o nuevas reglas de viaje.