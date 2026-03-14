El Servicio de Impuestos Internos (IRS) está reteniendo los reembolsos de impuestos de más de 800.000 personas en Estados Unidos debido a un cambio en la forma en que la agencia procesa los pagos. El problema afecta a contribuyentes que solicitaron recibir su dinero mediante cheque en papel y que ahora deben completar un paso adicional antes de que el pago sea liberado. Más de 830.000 avisos CP53E fueron enviados durante la temporada fiscal para advertir sobre estos retrasos. La medida está vinculada al plan del gobierno federal de eliminar progresivamente los cheques en papel y pasar a pagos electrónicos mediante depósito directo, lo que puede generar demoras de varias semanas si los contribuyentes no actualizan su información bancaria. El retraso ocurre cuando el contribuyente no proporciona datos bancarios para recibir el reembolso por depósito directo. En esos casos, el IRS envía el aviso CP53E, que solicita actualizar la información a través de una cuenta en línea. El aviso otorga 30 días para completar el proceso. Si el contribuyente no agrega los datos bancarios dentro de ese plazo, el IRS enviará el reembolso por cheque en papel, lo que puede demorar al menos seis semanas adicionales. El riesgo afecta principalmente a quienes no usan depósito directo para recibir su devolución de impuestos. Según la Defensoría Nacional del Contribuyente, todavía hay millones de personas que reciben su dinero mediante cheque. Entre los contribuyentes más expuestos a estos retrasos se encuentran: Si llega un aviso CP53E, los expertos recomiendan: Una vez actualizados los datos, el IRS suele mostrar el estado del reembolso entre dos y cinco días después, aunque el pago final puede tardar algo más dependiendo del procesamiento del sistema.