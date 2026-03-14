Estados Unidos confirmó un cambio que impacta directamente en los viajes dentro del país: todos los pasajeros que no muestren una identificación en particular deberán pagar una tarifa extra para poder volar. La medida fue anunciada por la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) y ya forma parte del sistema aplicado en los controles de seguridad de los aeropuertos. Desde el 1 de febrero de 2026, los viajeros que llegan al control sin una identificación aceptada —como la REAL ID o el pasaporte— pueden utilizar un sistema alternativo de verificación de identidad, pero deben pagar u$s 45 y podrían enfrentar demoras antes de ingresar a la fila de seguridad. La TSA estableció que los pasajeros que no presenten una identificación válida en el control de seguridad serán derivados al sistema TSA ConfirmID, una verificación alternativa que permite confirmar la identidad del viajero para que pueda abordar el vuelo. Este proceso tiene un costo de u$s45 y es válido por un período de 10 días de viaje. El organismo explicó que la tarifa cubre el costo del proceso adicional de verificación y evita que ese gasto recaiga en los contribuyentes. También advirtió que los pasajeros que utilicen este método deben prever tiempos de espera más largos en el aeropuerto. Los viajeros pueden evitar el pago si presentan alguno de estos documentos válidos: La TSA recomienda que los viajeros obtengan una REAL ID a través del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) de su estado, ya que este documento es la forma más simple de pasar el control de seguridad sin demoras ni cargos adicionales. Según el organismo, más del 94% de los pasajeros ya utiliza una REAL ID u otro documento aceptado. Quienes lleguen al aeropuerto sin una identificación válida pueden pagar la tarifa en línea antes del viaje o hacerlo en zonas señalizadas cerca del control de seguridad, aunque la agencia advierte que este proceso puede generar demoras significativas e incluso provocar la pérdida del vuelo.