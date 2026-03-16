El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos (NWS) pronosticó el avance de un temporal invernal de gran intensidad que mantiene bajo vigilancia a gran parte del territorio. El fenómeno se caracteriza por fuertes nevadas, lluvias torrenciales y tormentas que podrían desarrollarse en pocas horas, generando condiciones peligrosas en varias regiones. Los meteorólogos advierten que el evento puede provocar episodios de tiempo severo, inundaciones repentinas y acumulaciones significativas de nieve en diferentes zonas del país. El NWS de Estados Unidos advirtió que un gran sistema de tormenta invernal continúa desarrollándose y afectará especialmente al Medio Oeste y la región de los Grandes Lagos con nevadas intensas, hielo y ráfagas de viento. Según el análisis del Centro de Predicción del Clima, la tormenta forma un amplio corredor de precipitaciones que se extenderá desde el norte hacia el este del país. En las áreas más frías, la precipitación caerá en forma de nieve intensa, generando lo que los especialistas describen como un “muro blanco” de nieve y ventiscas. Los especialistas advierten que el sistema traerá lluvias torrenciales en las zonas más cálidas, mientras que en otras regiones las precipitaciones se transformarán en nieve pesada. Este contraste de masas de aire puede generar tormentas intensas con descargas eléctricas y ráfagas peligrosas. Además, las lluvias intensas pueden provocar inundaciones repentinas, un fenómeno que ocurre cuando grandes volúmenes de agua caen en poco tiempo y el terreno no logra absorberlos. Este tipo de eventos puede desarrollarse en cuestión de minutos u horas, especialmente durante tormentas fuertes