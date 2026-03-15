Una tormenta invernal extrema en Estados Unidos mantiene bajo alerta a millones de personas en el Medio Oeste y la región de los Grandes Lagos. El fenómeno provoca nevadas intensas, ráfagas de viento de hasta 110 kilómetros por hora y temperaturas muy por debajo de lo habitual, lo que ya generó cancelaciones de vuelos y advertencias por condiciones peligrosas. Según el Servicio Meteorológico Nacional (NWS) y la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), el sistema se mantendrá activo al menos hasta el lunes 16 y podría dejar acumulaciones de nieve superiores a los 60 centímetros en algunas regiones. Las advertencias de tormenta invernal se extienden desde Montana hasta Michigan e incluyen principalmente a Minnesota, Wisconsin y Dakota del Sur, donde millones de personas enfrentan condiciones extremas. El NWS advirtió que en varias zonas se registrarán visibilidades cercanas a cero por las ventiscas, lo que podría volver imposible el traslado en rutas y carreteras durante las horas de mayor intensidad de la tormenta. Además, se esperan temperaturas máximas entre -7 y -12 °C, con sensaciones térmicas cercanas a los -20 °C en algunas ciudades del norte del país. Especialistas indicaron que el sistema reúne características de “ciclón bomba”, un fenómeno meteorológico que ocurre cuando la presión atmosférica desciende al menos 24 hectopascales en 24 horas, lo que provoca una rápida intensificación de la tormenta. De acuerdo con la NOAA, esta situación aumenta la fuerza de los vientos y la intensidad de las nevadas, elevando el riesgo de cortes de energía, carreteras bloqueadas y cancelaciones masivas de vuelos. Ante este escenario, las autoridades recomiendan evitar desplazamientos innecesarios, permanecer en interiores y prepararse para posibles interrupciones en los servicios básicos mientras el sistema avanza hacia la región de los Grandes Lagos.