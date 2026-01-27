La NASA confirmó que el lunes 2 de agosto de 2027 se producirá el que ya es considerado el “eclipse del siglo”. Este eclipse solar total tendrá una duración excepcional de hasta 6 minutos y 22–23 segundos de oscuridad total. Se trata del evento con mayor tiempo de totalidad visible desde tierra en más de un siglo.

Durante esos minutos, el día se transformará en noche, podrán verse estrellas y planetas, y la corona solar quedará completamente expuesta, ofreciendo uno de los espectáculos astronómicos más impactantes para científicos y público general.

Cuándo será el eclipse más largo del siglo

El fenómeno ocurrirá el lunes 2 de agosto de 2027, con el momento de máxima totalidad alrededor de las 10:06 UTC. En los puntos privilegiados, la oscuridad total se extenderá por más de seis minutos, un tiempo extremadamente inusual en la historia moderna de los eclipses.

Según la NASA, esta duración récord se debe a una combinación poco frecuente ya que la Luna estará cerca de su punto más cercano a la Tierra y la Tierra estará relativamente alejada del Sol, lo que permite que el disco lunar cubra al Sol por más tiempo.

El eclipse más largo de la historia llegará en 2027. Fuente: Archivo.

Dónde se podrá ver el eclipse total

El camino de la totalidad atravesará Europa, África del Norte y Medio Oriente. Entre los lugares más destacados para observarlo se encuentran:

Sur de España (Andalucía, Cádiz, Málaga, Gibraltar)

Marruecos y el norte de África

Argelia, Túnez y Libia

Egipto , especialmente la zona de Luxor , donde se registrará la mayor duración sobre , especialmente la zona de, donde se registrará la mayor duración sobre tierra

Arabia Saudita, Yemen y Somalia

En Estados Unidos y gran parte de América solo se podrá observar como eclipse parcial, por lo que quienes quieran vivir la totalidad deberán viajar.