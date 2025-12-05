En 2027 llegará el "eclipse más largo del siglo". Fuente: archivo.

El lunes 2 de agosto de 2027 ocurrirá uno de los eventos astronómicos más esperados del siglo. Se trata de un eclipse solar total con una duración máxima de 6 minutos y 22–23 segundos en su franja principal.

Esa duración lo convierte en uno de los eclipses más largos visibles desde tierra en muchas décadas, y en lo que muchos describen como el “eclipse del siglo XXI”.

¿Dónde podrá observarse este fenómeno astronómico único en la historia?

La banda de totalidad recorrerá una trayectoria muy amplia. Es que iniciará sobre el Atlántico, cruzará el estrecho de Gibraltar y el sur de España, atravesará gran parte del norte de África, continuará por Egipto, el Mar Rojo, parte de la Península Arábiga y terminará sobre el océano Índico.

Algunas de las ubicaciones donde será total son:

Sur de España : provincias como Cádiz, Málaga, zonas de Ceuta y Melilla

Marruecos, Argelia, Túnez y Libia

Egipto : en especial cerca de Luxor, donde se pronostica la duración máxima

Arabia Saudita, Yemen y zonas del Cuerno de África

Para regiones fuera de la franja central, Europa, gran parte de África, Oriente Medio, Asia occidental, el eclipse se verá de manera parcial.

El fenómeno no será visible desde América Latina ni la mayor parte de América del Norte, salvo quizá una leve parcialidad en zonas muy específicas del Atlántico.

¿Por qué este eclipse será único?

Los astrónomos consideran este eclipse como un evento histórico, ya que la totalidad será extraordinariamente larga en comparación con la mayoría de los eclipses visibles desde la Tierra.

En condiciones normales, la oscuridad total apenas dura entre dos y tres minutos. En este caso, la alineación entre el Sol, la Luna y la Tierra será tan precisa que prolongará el fenómeno durante más del doble del tiempo habitual.

A su vez, destacan que la alineación orbital será muy precisa. Es que la Luna estará más cerca de la Tierra, cubriendo al Sol con exactitud y prolongando la oscuridad total más de lo habitual.

Observar el eclipse requerirá gafas o filtros solares aprobados para evitar daños en la visión, aunque durante los minutos de totalidad quienes estén en la franja central podrán ver el fenómeno a simple vista.