El microondas es uno de los electrodomésticos más utilizados de la cocina y, al mismo tiempo, uno de los que más grasa y restos de comida acumula con el uso diario. Las salpicaduras de alimentos pueden adherirse a las paredes internas, generar malos olores y dificultar la limpieza.

Frente a este problema, existe un truco casero que gana popularidad por su eficacia y bajo costo: usar vinagre blanco dentro del microondas. Este ingrediente ayuda a ablandar la grasa pegada, desinfectar y eliminar los malos olores sin necesidad de utilizar productos químicos agresivos.

¿Por qué recomiendan usar vinagre en el microondas?

El vinagre blanco contiene ácido acético, un compuesto con propiedades desengrasantes y desodorizantes que facilita la limpieza de distintas superficies. Cuando se calienta dentro del microondas junto con agua, el vapor que se genera ayuda a:

Ablandar la grasa adherida

Desprender restos de comida seca

Eliminar malos olores

Facilitar la limpieza del interior

Reducir la presencia de algunos microorganismos en las superficies

Esto permite limpiar el electrodoméstico con mucho menos esfuerzo.

Usar vinagre blanco en el microondas es un método sencillo, económico y eficaz para dejar el electrodoméstico impecable. Fuente: El Cronista.

¿Cómo funciona este truco casero, fácil y económico?

El secreto está en el vapor. Al calentar una mezcla de agua y vinagre, el vapor se distribuye por todo el interior del microondas y humedece las manchas difíciles. Como consecuencia:

La grasa se desprende con mayor facilidad

Los restos de comida se ablandan

Las superficies quedan listas para limpiarse con un paño

No es necesario frotar con fuerza ni utilizar limpiadores abrasivos.

¿Cómo aplicar el vinagre correctamente?

El procedimiento es muy sencillo y solo lleva unos minutos.

Materiales

1 taza de agua

2 o 3 cucharadas de vinagre blanco

Un recipiente apto para microondas

Un paño de microfibra o una esponja suave

Paso a paso