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El microondas es uno de los electrodomésticos más utilizados de la cocina y, al mismo tiempo, uno de los que más grasa y restos de comida acumula con el uso diario. Las salpicaduras de alimentos pueden adherirse a las paredes internas, generar malos olores y dificultar la limpieza.
Frente a este problema, existe un truco casero que gana popularidad por su eficacia y bajo costo: usar vinagre blanco dentro del microondas. Este ingrediente ayuda a ablandar la grasa pegada, desinfectar y eliminar los malos olores sin necesidad de utilizar productos químicos agresivos.
¿Por qué recomiendan usar vinagre en el microondas?
El vinagre blanco contiene ácido acético, un compuesto con propiedades desengrasantes y desodorizantes que facilita la limpieza de distintas superficies. Cuando se calienta dentro del microondas junto con agua, el vapor que se genera ayuda a:
- Ablandar la grasa adherida
- Desprender restos de comida seca
- Eliminar malos olores
- Facilitar la limpieza del interior
- Reducir la presencia de algunos microorganismos en las superficies
Esto permite limpiar el electrodoméstico con mucho menos esfuerzo.
¿Cómo funciona este truco casero, fácil y económico?
El secreto está en el vapor. Al calentar una mezcla de agua y vinagre, el vapor se distribuye por todo el interior del microondas y humedece las manchas difíciles. Como consecuencia:
- La grasa se desprende con mayor facilidad
- Los restos de comida se ablandan
- Las superficies quedan listas para limpiarse con un paño
No es necesario frotar con fuerza ni utilizar limpiadores abrasivos.
¿Cómo aplicar el vinagre correctamente?
El procedimiento es muy sencillo y solo lleva unos minutos.
Materiales
- 1 taza de agua
- 2 o 3 cucharadas de vinagre blanco
- Un recipiente apto para microondas
- Un paño de microfibra o una esponja suave
Paso a paso
- Colocar el agua y el vinagre en un recipiente apto para microondas
- Introducir el recipiente en el electrodoméstico
- Calentar durante 3 a 5 minutos, hasta que la mezcla comience a generar vapor
- Esperar otros 5 minutos con la puerta cerrada para que el vapor actúe sobre la suciedad
- Abrir el microondas con cuidado y retirar el recipiente
- Limpiar el interior con un paño húmedo o una esponja suave