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El microondas es uno de los electrodomésticos más utilizados de la cocina y, al mismo tiempo, uno de los que más grasa y restos de comida acumula con el uso diario. Las salpicaduras de alimentos pueden adherirse a las paredes internas, generar malos olores y dificultar la limpieza.

Frente a este problema, existe un truco casero que gana popularidad por su eficacia y bajo costo: usar vinagre blanco dentro del microondas. Este ingrediente ayuda a ablandar la grasa pegada, desinfectar y eliminar los malos olores sin necesidad de utilizar productos químicos agresivos.

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¿Por qué recomiendan usar vinagre en el microondas?

El vinagre blanco contiene ácido acético, un compuesto con propiedades desengrasantes y desodorizantes que facilita la limpieza de distintas superficies. Cuando se calienta dentro del microondas junto con agua, el vapor que se genera ayuda a:

  • Ablandar la grasa adherida
  • Desprender restos de comida seca
  • Eliminar malos olores
  • Facilitar la limpieza del interior
  • Reducir la presencia de algunos microorganismos en las superficies

Esto permite limpiar el electrodoméstico con mucho menos esfuerzo.

Usar vinagre blanco en el microondas es un método sencillo, económico y eficaz para dejar el electrodoméstico impecable. Fuente: El Cronista.
Usar vinagre blanco en el microondas es un método sencillo, económico y eficaz para dejar el electrodoméstico impecable. Fuente: El Cronista.

¿Cómo funciona este truco casero, fácil y económico?

El secreto está en el vapor. Al calentar una mezcla de agua y vinagre, el vapor se distribuye por todo el interior del microondas y humedece las manchas difíciles. Como consecuencia:

  • La grasa se desprende con mayor facilidad
  • Los restos de comida se ablandan
  • Las superficies quedan listas para limpiarse con un paño

No es necesario frotar con fuerza ni utilizar limpiadores abrasivos.

¿Cómo aplicar el vinagre correctamente?

El procedimiento es muy sencillo y solo lleva unos minutos.

Materiales

  • 1 taza de agua
  • 2 o 3 cucharadas de vinagre blanco
  • Un recipiente apto para microondas
  • Un paño de microfibra o una esponja suave

Paso a paso

  1. Colocar el agua y el vinagre en un recipiente apto para microondas
  2. Introducir el recipiente en el electrodoméstico
  3. Calentar durante 3 a 5 minutos, hasta que la mezcla comience a generar vapor
  4. Esperar otros 5 minutos con la puerta cerrada para que el vapor actúe sobre la suciedad
  5. Abrir el microondas con cuidado y retirar el recipiente
  6. Limpiar el interior con un paño húmedo o una esponja suave