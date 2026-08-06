No será un eclipse ni una lluvia de meteoros, pero promete convertirse en uno de los acontecimientos astronómicos más impactantes de la década. El asteroide 99942 Apophis pasará cerca de la tierra y será visible a simple vista.

Además de poder ser observado, también representa una gran oportunidad para la comunidad científica ya que les permitirá estudiar cómo la gravedad terrestre modifica la trayectoria, rotación y superficie del asteroide.

¿Cuándo será el fenómeno que millones podrán ver en el cielo en 2029?

Este acontecimiento tendrá lugar el viernes 13 de abril de 2029. Se estima que el máximo acercamiento se dará a las 21:45 UTC y el recorrido completo durará aproximadamente siete horas.

Cerca el 90% de la población mundial podrá observar el fenómeno , siempre que el cielo permanezca despejado y exista poca contaminación lumínica.

Este acontecimiento tendrá lugar el viernes 13 de abril de 2029. Se estima que el máximo acercamiento se dará a las 21:45 UTC y el recorrido completo durará aproximadamente siete horas. NASA/JPL-Caltech and NSF/AUI/GBO

No volverá a repetirse en generaciones: ¿Qué se sabe el meteorito que pasará cerca de la tierra en 2029?

Apophis fue descubierto el 19 de junio de 2004. Tiene un diámetro promedio de 340 metros y su eje superior supera los 450 metros.

En su punto más cercano, Apophis pasará a unos 32.000 kilómetros de la superficie terrestre. Esa distancia es menor que la órbita de numerosos satélites geoestacionarios, que se encuentran a unos 36.000 kilómetros de altitud

Está compuesto principalmente por un material remanente de la formación del Sistema solar, por lo que se lo considera un tipo de “fósil espacial”.

Cuando fue descubierto, los primeros cálculos de los especialistas indicaban que existía una probabilidad cercana al 2,7% de impacto en 2029. También se habían analizado riegos para 2036 u 2068.

¿Representa una amenaza para el planeta?

Tras décadas de observaciones ópticas y mediciones, se descartaron estos escenarios . La NASA confirmó que Apophis no impactará contra la Tierra en 2029 ni durante al menos los próximos 100 años . Las incertidumbres que existían tras su descubrimiento fueron eliminadas gracias a observaciones mucho más precisas realizadas durante los últimos años.

Apophis fue descubierto el 19 de junio de 2004. Tiene un diámetro promedio de 340 metros y su eje superior supera los 450 metros. Magnific

¿Desde dónde se podrá ver?

Este fenómeno será visible desde:

África

Europa

Medio Oriente

Asia

Australia

No obstante, no se trata de una lluvia de estrellas ni de una estrella fugaz: Apophis aparecerá como un punto brillante que se moverá entre las estrellas durante horas, y su desplazamiento será visible por su velocidad para recorrer el cielo.

Los investigadores consideran que será la primera oportunidad en la historia para estudiar tan de cerca un asteroide de estas dimensiones.