El IRS confirmó los nuevos valores del Earned Income Tax Credit (EITC) para el año fiscal 2026, cuyos impuestos se declararán en 2027.

Las familias con tres o más hijos calificados podrán acceder a un crédito máximo de US$8.231, siempre que cumplan con los requisitos establecidos.

El monto final depende de factores como los ingresos, el estado civil fiscal y la cantidad de hijos que cumplan con las condiciones del IRS.

Cuánto dinero puede recibir cada familia por el EITC en 2026

El EITC es un crédito destinado principalmente a trabajadores con ingresos bajos o moderados.

Su valor aumenta según la cantidad de hijos calificados y puede generar un reembolso de impuestos, incluso cuando la persona no tiene una deuda tributaria.

Para el año fiscal 2026, el IRS establece los siguientes montos máximos:

Sin hijos calificados: hasta US$664 .

Un hijo calificado: hasta US$4.427 .

Dos hijos calificados: hasta US$7.316 .

Tres o más hijos calificados: hasta US$8.231 .

Es importante entender que estos valores son límites máximos, no pagos automáticos. El monto real que recibe cada familia depende de sus ingresos, su situación fiscal y si cumple todos los requisitos del IRS.

El EITC puede sumarse a otros beneficios fiscales, como el Child Tax Credit o el crédito por cuidado de hijos y dependientes, si el contribuyente califica para ellos.

Cuáles son los requisitos del IRS para cobrar hasta US$8.231

El Cronista | ChatGPT

Para acceder al EITC, el contribuyente debe cumplir una serie de requisitos relacionados con sus ingresos, su declaración de impuestos y sus hijos calificados.

Uno de los puntos centrales es contar con ingresos del trabajo, ya sea obtenidos mediante un empleador o por cuenta propia.

También existen determinadas situaciones de ingresos por discapacidad que pueden ser consideradas para el beneficio.

En el caso de las personas con tres o más hijos calificados, los parámetros establecidos para 2026 son:

El ingreso del trabajo que permite alcanzar el máximo comienza en US$18.290 .

El crédito máximo es de US$8.231 .

Para quienes presentan una declaración conjunta, la eliminación completa del crédito se produce a partir de US$70.244 de ingreso bruto ajustado o ingreso del trabajo, según corresponda.

Para otros estados civiles, el límite de eliminación completa llega a US$62.974.

El cálculo definitivo, sin embargo, depende de la situación particular de cada contribuyente.

Qué condiciones deben cumplir los hijos para ser considerados por el IRS

No alcanza simplemente con tener tres hijos para acceder al máximo del EITC. Los menores deben cumplir con las reglas que establece el IRS para ser considerados hijos calificados .

Entre las condiciones principales se encuentra que el hijo tenga un número de Seguro Social válido y cumpla con las pruebas de edad, parentesco y residencia establecidas por la agencia.

En general, puede tratarse de un hijo menor de 19 años que sea menor que el contribuyente, de un estudiante de tiempo completo menor de 24 años o de una persona de cualquier edad que tenga una discapacidad permanente y total.

Cuándo llegará el reembolso del IRS

El hecho de presentar el Formulario 1040 y reclamar el EITC no significa que el IRS depositará inmediatamente el dinero. Primero, la agencia debe procesar la declaración y determinar el crédito correspondiente.

El IRS establece una demora especial para las declaraciones que incluyen el EITC o determinados créditos tributarios reembolsables. La agencia advierte que esos reembolsos no pueden emitirse antes de mediados de febrero.

Por eso, quienes esperan recibir dinero del Gobierno deben revisar cuidadosamente la declaración, verificar sus datos bancarios y comprobar el estado del reembolso.