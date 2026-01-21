La ciudad de Chicago confirmó el endurecimiento de los controles vehiculares, con operativos donde las autoridades verifican coche por coche el cumplimiento de un requisito clave.

La medida habilita la confiscación del vehículo y la cancelación o suspensión de la licencia de conducir cuando no se puede acreditar la documentación exigida por ley.

El control es coordinado por fuerzas locales en conjunto con la Secretaría de Estado de Illinois, organismo que supervisa licencias y registros en el estado.

Confiscan los vehículos y cancelan las licencias de estos conductores

Durante los controles en Chicago, los agentes solicitan documentación válida y vigente que acredite identidad y habilitación para conducir. Entre los documentos exigidos se encuentran:

Licencia de conducir válida emitida por Illinois u otro estado (o permiso autorizado).

Identificación oficial aceptada por el estado cuando corresponde.

Registro del vehículo actualizado.

Seguro automotor vigente conforme a la ley estatal.

No poder mostrar estos documentos en el momento del control activa sanciones inmediatas.

Confiscan los vehículos y cancelan las licencias de los conductores que no puedan mostrar la documentación obligatoria. Fuente: Archivo.

Qué pasa con los que no cuentan con la documentación obligatoria

Cuando el conductor no puede demostrar su identidad oficial o carece de licencia válida, las autoridades están facultadas para:

Retener o confiscar el vehículo

Suspender o cancelar la licencia de conducir

Aplicar multas económicas y cargos administrativos

Exigir audiencias para recuperar el permiso o el vehículo

La severidad depende de la infracción y de antecedentes previos.