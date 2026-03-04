Con la implementación de la conocida Green Light Law, miles de migrantes —incluidos quienes no tienen estatus migratorio regular— pueden hoy iniciar el trámite para obtener su licencia de conducir en Nueva York sin que su situación sea un impedimento. La normativa, oficialmente llamada Driver’s License Access and Privacy Act, modificó los criterios del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) para que más personas puedan reunir los requisitos exigidos, especialmente el sistema de puntos que acredita identidad. Para acceder a la licencia de conducir para inmigrantes en Nueva York, el solicitante debe presentar documentación original que alcance un mínimo de seis puntos. Además, es obligatorio comprobar fecha de nacimiento y residencia en el estado. Entre los papeles más utilizados se encuentran: Documentos que suman 1 punto Documentos que suman 4 puntos Un detalle importante: si la persona nunca tuvo número de Seguro Social, debe completar una declaración jurada que así lo indique al momento de realizar el trámite. El proceso para obtener la licencia de conducir en Nueva York 2026 depende de la experiencia previa del solicitante. Quienes nunca hayan manejado en Estados Unidos deben: En cambio, quienes ya cuentan con experiencia solo deben presentar la documentación que alcance los seis puntos y abonar la tarifa correspondiente. El costo varía según la edad del conductor y puede ubicarse entre aproximadamente 64 y 107 dólares. Es fundamental recordar que el DMV no admite documentos vencidos, salvo excepciones expresamente indicadas. La ley Luz Verde en Nueva York entró en vigor en 2019 y marcó un antes y un después para la comunidad migrante. Su objetivo principal fue ampliar el acceso a la licencia de conducir sin que el estatus migratorio se convierta en una barrera. Sin embargo, la licencia emitida bajo esta normativa no equivale a una Real ID. Esto significa que no puede utilizarse para trámites federales ni como documento válido para abordar vuelos nacionales regulados por el gobierno federal. Su función es exclusivamente habilitar la conducción dentro del estado.