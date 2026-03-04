Desde marzo entra en vigencia una nueva normativa del DMV de Texas que exige prueba de presencia legal en Estados Unidos para poder completar el registro de un vehículo. La medida impacta directamente en miles de conductores y modifica los requisitos tradicionales para nuevos trámites. La decisión fue aprobada de manera formal por el Texas Department of Motor Vehicles, que incorporó cambios en sus guías administrativas y estableció un calendario progresivo de aplicación. A partir de este jueves 5 de marzo, quienes inicien un nuevo registro vehicular en Texas deberán presentar una identificación válida que demuestre estadía legal en el país. El cambio no afecta de inmediato a todas las gestiones, pero sí introduce un filtro determinante: sin documentación que acredite ciudadanía o estatus migratorio regular, el trámite no podrá completarse. Entre los requisitos generales para registrar un vehículo se mantienen: La diferencia central radica en el nuevo criterio sobre qué documentos serán considerados válidos. El organismo detalló las opciones habilitadas dentro de su lista oficial. Para cumplir con la exigencia de presencia legal, se aceptarán, entre otros: En la práctica, esta actualización deja fuera del proceso de registro vehicular en Texas a migrantes sin estatus regular que no puedan acreditar permanencia legal. Durante 2026, la regla impactará exclusivamente en nuevos registros. Las renovaciones seguirán bajo el esquema anterior hasta fin de año. Sin embargo, el calendario ya está definido: a partir del 1° de enero de 2027, la exigencia se extenderá también a las renovaciones de registro, por lo que todos los conductores deberán cumplir con los nuevos lineamientos.