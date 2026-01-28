Los controles vehiculares se intensificaron en el territorio de California, con el objetivo de verificar el cumplimiento de un requisito fundamental exigido por el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV).

De acuerdo con las disposiciones estatales, los operativos se concentrarán en garantizar que los automovilistas cumplan con las normas vigentes en relación a la documentación sobre el vehículo.

Coche por coche: el Gobierno revisará que todos los conductores cumplan con este requisito

Las normas del DMV de California establecen que todo vehículo que circule por el estado debe contar obligatoriamente con un seguro de responsabilidad vigente. Esta cobertura es un requisito indispensable tanto para conducir como para registrar o mantener activo el registro del automóvil.

El seguro debe estar emitido por una compañía habilitada para operar legalmente en California y cubrir los daños que el conductor pueda causar a terceros en caso de un accidente. Circular sin esta cobertura constituye una infracción grave y puede derivar en sanciones inmediatas.

El Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) endurece los procedimientos de seguridad para todos los conductores. Fuente: Archivo.

El seguro o póliza debe ser presentado en los siguientes casos:

Cuando es solicitado por las fuerzas del orden.

Cuando estás renovando la matrícula del vehículo.

Cuando el vehículo está involucrado en una colisión de tráfico.

Tipos de seguros aceptables por DMV California

Póliza de seguro de responsabilidad civil de vehículos motorizados.

Depósito en efectivo de 75,000 dólares con DMV.

Certificado de autoseguro emitido por el DMV.

Fianza de garantía por 75,000 dólares de una compañía autorizada para realizar negocios en California.

DMV: cobertura mínima obligatoria por seguro

El DMV fija montos mínimos que todo seguro de responsabilidad debe cubrir. Estos valores no son opcionales y deben cumplirse en su totalidad.

El seguro de responsabilidad mínimo obligatorio en California para vehículos particulares debe cubrir:

30,000 dólares por lesión o muerte de una persona .

60,000 dólares por lesión o muerte de más de una persona en un mismo accidente.

15,000 dólares por daños a la propiedad de terceros.

Si la póliza no alcanza estos montos, el seguro se considera inválido a efectos legales, aun cuando el conductor tenga un comprobante.