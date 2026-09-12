Tramitar un número del Seguro Social (SSN) para un recién nacido es voluntario, pero necesario para acceder a servicios esenciales como la apertura de una cuenta bancaria o el acceso a cobertura médica.

La forma más sencilla de obtener este documento es solicitarlo cuando se proporciona la información para el certificado de nacimiento en el hospital.

Si los padres esperan y realizan el trámite posteriormente en una oficina del Seguro Social, es posible que se produzcan demoras propias del proceso.

Para qué necesita un bebé tener un Número del Seguro Social (SSN)

El SSN es necesario para reclamar al hijo como dependiente en la declaración de impuestos sobre los ingresos y también para los siguientes fines

Abrir una cuenta bancaria para el niño

Comprar bonos de ahorro para el niño

Obtener cobertura médica para el niño

Solicitar servicios gubernamentales para el niño

Contar con un SSN es fundamental para gestionar la cuenta bancaria de un niño en Estados Unidos. Chat GPT

Cómo solicitar el SSN del recién nacido

Una de las opciones es realizar la solicitud directamente al hospital, al completar la información para el certificado de nacimiento, se pregunta a los padres si necesitan un SSN para el bebé.

De responder sí, tendrán que proporcionar los números de Seguro Social de ambos padres. Sin embargo, si no conocen los dos números, igualmente puede realizarse la gestión.