La cotizacióndel Peso colombiano este jueves 17 de septiembre en Estados Unidos es de 3,124.33 USD. Dicho precio presenta una variación del 0.06% en comparación con la jornada anterior.

En la última semana, la cotización del Peso colombiano aumentó 1.52%, mientras que en el último año registró una variación de -17.09%, lo que sugiere un repunte reciente tras una tendencia anual negativa.

Oficial | El SAT visitará los domicilios fiscales con abogados y cámaras en auditorías exprés para verificar operaciones y comprobantes: qué están buscando exactamente

Conocé la cotización de este martes, 10 de marzo de 2026.

La variación de del Peso colombiano durante la última semana

La volatilidad económica del Peso colombiano en la última semana es de 7.36%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual de 13.54%.

El día de hoy, la cotización del Peso colombiano presenta una tendencia positiva, ya que ha mostrado un comportamiento ascendente en los últimos cinco días. Esto indica que la moneda ha ganado valor respecto a otras divisas, lo que podría reflejar una mayor confianza en la economía local.

En comparación con los días anteriores, esta tendencia al alza sugiere que los inversores están percibiendo un ambiente económico más favorable. Sin embargo, es crucial seguir monitorizando esta evolución para determinar si se mantendrá en el corto plazo.

Oficial | El SAT visitará los domicilios fiscales con abogados y cámaras en auditorías exprés para verificar operaciones y comprobantes: qué están buscando exactamente

Fuente: narrativas-us

¿Cómo hacer para mandar dólares a otros países desde USA?

Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes:

Transferencias bancarias internacionales

Servicio de transferencia en línea (como PayPal y Wise)

Transferencias peer-to-pee

Instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.

¿En qué lugares se puede cambiar peso colombiano a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir Peso colombiano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

JP3 Financial recibe autorización de CNBV y Banxico para operar Paycaster

Recomendaciones para cambiar peso colombiano en Estados Unidos