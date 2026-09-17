En la apertura de mercados de este jueves, 17 de septiembre de 2026 en Estados Unidos, del Peso dominicano mantiene una cotización de 59.01 USD. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una alteración del 0.27%.

En la última semana, el Peso dominicano avanzó 8.48%, mientras que en el último año acumuló una caída de 7.80%, indicando una mejora reciente pese a una tendencia anual negativa.

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La variación de del Peso dominicano durante la última semana

La volatilidad económica del Peso dominicano en la última semana, con un 29.10%, es significativamente mayor que la volatilidad anual del 11.87%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

La cotización del Peso dominicano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, ya que en los últimos tres días ha incrementado su valor en relación al dólar. Este aumento sugiere un fortalecimiento de la moneda, reflejando un ambiente económico favorable.

Sin embargo, es importante monitorear esta tendencia, ya que las fluctuaciones pueden ser influenciadas por diversos factores económicos y políticos. Mantener una perspectiva cautelosa frente a posibles cambios es esencial para entender el futuro cercano de la cotización.

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¿Cómo despachar dólares desde Estados Unidos al exterior?

Aquellas personas que necesiten transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus necesidades.

Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿Dónde cambiar peso dominicano en Estados Unidos?

Para cambiar Peso dominicano a dólares estadounidenses en USA de forma segura es necesario acudir a bancos, agencias de cambio de divisas autorizadas, aeropuertos o instituciones financieras como Western Union.

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