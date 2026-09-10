El Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) de California suspende la licencia de conducir por seis meses a los conductores que acumulan determinada cantidad de infracciones de tránsito.

La sanción se aplica al alcanzar el Nivel III del sistema de conductores negligentes (NOTS).

La medida depende del este esquema de puntos que la agencia utiliza para identificar conductores de riesgo. Según el Código Vehicular de California (CVC §12810.5), quien llega a este nivel se presume, en principio, un operador negligente.

¿Qué infracciones activan la suspensión de la licencia?

Para llegar al Nivel III del sistema NOTS, el DMV suma puntos por cada infracción de tránsito o choque del que el conductor sea responsable. Cuando la cantidad de puntos supera un umbral dentro de un período determinado, la suspensión se activa de forma automática.

Los umbrales que determinan la sanción son los siguientes:

4 puntos en 12 meses

6 puntos en 24 meses

8 puntos en 36 meses

Para llegar al Nivel III del sistema NOTS, el DMV suma puntos por cada infracción de tránsito o choque del que el conductor sea responsable. ChatGPT imagen ilustrativa | El Cronista USA

¿Qué implica la suspensión y qué pasa si no se cumple?

La orden implica un año de libertad condicional (probation) que incluye una suspensión de seis meses de la licencia. La sanción entra en vigencia 34 días después de que el DMV envía la notificación por correo.

Si el conductor comete una nueva infracción o un choque durante la probation, la suspensión se extiende seis meses más y el período condicional se renueva por un año. Ante una tercera violación, el DMV revoca la licencia durante un año completo.