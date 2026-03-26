La presencia de agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) en aeropuertos de Estados Unidos marca un nuevo endurecimiento en los controles migratorios. En coordinación con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), las autoridades confirmaron que intensificarán las inspecciones, incluyendo la revisión de dispositivos electrónicos de viajeros. Durante el ingreso al país, los agentes de ICE pueden inspeccionar: No hay una lista específica de dispositivos, pero sí criterios que pueden activar controles más estrictos. Los teléfonos pueden ser revisados cuando: Durante los controles, los agentes pueden analizar: