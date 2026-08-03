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Los extranjeros que viven en Estados Unidos deben cumplir con una obligación migratoria que puede ser requerida durante un control de las autoridades.

Se trata del Formulario G-325R del USCIS, un registro obligatorio para determinados inmigrantes que permite al Gobierno federal contar con información actualizada sobre su identidad y permanencia en el país.

Formulario G-325R: quiénes están obligados a registrarse ante el Gobierno

El Formulario G-325R es un documento electrónico utilizado por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) para cumplir con el requisito federal de registro de extranjeros.

La obligación alcanza a los ciudadanos extranjeros de 14 años o más que permanecen en territorio estadounidense durante 30 días o más y que no hayan realizado previamente un registro válido ante las autoridades migratorias.

El trámite permite recopilar información personal, antecedentes biográficos y datos biométricos del solicitante.

Una vez completado el proceso y realizada la cita biométrica, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) genera una constancia digital que funciona como comprobante del registro.

Cómo completar el Formulario G-325R del USCIS y obtener la constancia oficial

Fuente: archivo.

Los inmigrantes que deben realizar este trámite tienen que ingresar al sistema digital myUSCIS y crear una cuenta personal para comenzar la solicitud.

Dentro de la plataforma, el usuario debe completar los datos requeridos y enviar el formulario de manera electrónica.

Luego, el organismo migratorio asignará una cita para realizar el proceso biométrico correspondiente.

La cita incluye:

Registro de huellas dactilares.

Fotografía oficial del solicitante.

Firma biométrica.

Los extranjeros mayores de 18 años deben conservar esta evidencia y llevarla consigo para demostrar que cumplieron con el registro obligatorio.

Qué documentos pueden servir como prueba de registro ante el ICE

Aunque el Formulario G-325R es una de las principales vías para demostrar el cumplimiento del registro migratorio, existen otros documentos oficiales que pueden ser aceptados por las autoridades.

Entre ellos se encuentran:

Formulario I-766: autorización oficial de empleo conocida como EAD.

Formulario I-94, I-94A o I-94W: registros de entrada y salida del país.

Formulario I-551: tarjeta de residencia permanente o Green Card.

Credenciales de viajeros confiables: como Global Entry, NEXUS, SENTRI y FAST.

Contar con alguno de estos documentos puede ser fundamental ante una revisión migratoria , ya que permite acreditar la situación registrada ante las autoridades estadounidenses.

Qué pasa si un inmigrante no completa el Formulario G-325R obligatorio

La normativa federal establece que los extranjeros mayores de 18 años deben conservar la evidencia de registro durante su permanencia en Estados Unidos.

En caso de no contar con el comprobante correspondiente durante una inspección, la persona puede enfrentar consecuencias legales, ya que la falta de registro puede considerarse una infracción federal.

Las sanciones contempladas incluyen multas de hasta US$ 5.000 por incumplimiento, además de posibles penas de hasta 30 días de prisión, según la evaluación de las autoridades judiciales.