El gobierno de Estados Unidos reducirá drásticamente los puntos donde los ciudadanos africanos pueden tramitar una visa para ingresar al país. De casi 50 embajadas y consulados que hoy procesan solicitudes, solo 20 seguirán operando como centros habilitados. Para quienes vivan fuera de esas ciudades designadas, obtener una visa americana se convertirá en una gestión prácticamente inalcanzable.

La medida fue aprobada por el Secretario de Estado Marco Rubio y responde a la política migratoria del gobierno de Donald Trump, orientada a limitar la emisión de visas de inmigrante y no inmigrante. Tres funcionarios y un memorando interno obtenido por la agencia de noticias AP confirmaron los detalles. El cambio se espera para junio de 2026, aunque sin fecha oficial confirmada.

¿Qué consulados dejan de procesar la visa americana?

Los consulados fuera de los 20 hubs no cerrarán, pero sus funciones quedarán severamente restringidas: solo podrán atender emergencias consulares para ciudadanos americanos, renovaciones de pasaportes, casos de interés nacional y visas diplomáticas. El procesamiento de visas para ciudadanos locales quedará suspendido.

Los 20 hubs habilitados para tramitar la visa americana son:

Abiyán (Costa de Marfil)

Acra (Ghana)

Adís Abeba (Etiopía)

Ciudad del Cabo y Johannesburgo (Sudáfrica)

Dakar (Senegal)

Dar es Salaam (Tanzania)

Djibouti

Kampala (Uganda)

Kigali (Ruanda)

Kinshasa (Congo)

Lagos (Nigeria)

Lomé (Togo)

Luanda (Angola)

Malabo (Guinea Ecuatorial)

Monrovia (Liberia)

Nairobi (Kenia)

Port Louis (Mauricio)

Praia (Cabo Verde)

Yaundé (Camerún)

Los consulados fuera de los 20 hubs no cerrarán, pero sus funciones quedarán severamente restringidas. freepik

¿Cómo afecta esta medida a quienes quieren tramitar la visa americana?

Para los ciudadanos de países sin hub, tramitar la visa americana implicará viajar cientos o miles de kilómetros hasta una ciudad habilitada, con los costos de transporte y alojamiento que eso supone. A eso se suman restricciones previas: el veto de viaje a ciertos países y una fianza de hasta u$s 15.000 para poder aplicar .

En la práctica, la combinación de barreras geográficas, económicas y burocráticas convierte el trámite en algo inaccesible para gran parte de la población afectada. El Departamento de Estado no respondió al contenido del memorando, pero indicó que evalúa sus operaciones en el exterior para alinear recursos con las prioridades nacionales y mantener estándares de seguridad.