El Servicio de Impuestos Internos (IRS) detalla en su sitio web a todos los ciudadanos y extranjeros tributantes cuáles pueden ser las consecuencias de recibir un Aviso de Embargo y su Derecho a una Audiencia y no responder dentro de los 30 días posteriores.

En estos casos, la agencia puede determinar que la incautación de bienes es la próxima acción a tomar, por lo que puede quitarse cualquier propiedad sobre la que se haya impuesto un gravamen y parte de las prestaciones en concepto de jubilación, como parte del proceso de cobro.

Qué sucede si IRS decide embargar jubilaciones

Cuando IRS decide efectivizar la medida y aplicar un embargo sobre este tipo de prestaciones, a través del Programa de Embargo sobre Pagos Federales se pueden retener hasta el 15% de los pagos de forma continua, hasta que se salde el total de la deuda.

Esta sanción puede aplicarse sobre ciertos beneficios del Seguro Social -como los de jubilación-, pero también sobre ingresos de anualidades por la jubilación federal de la Oficina de Gestión de Personal y sobre los pagos a contratistas o vendedores federales.

“Nosotros impondremos el embargo sólo una vez, no cada vez que le pagan. El mismo embargo sigue vigente hasta que su deuda se resuelva en su totalidad, se hagan otros arreglos, termine el período de cobro o el IRS libere el embargo”, se indica.

IRS puede embargar cualquier bien sobre el que se haya impuesto un gravamen federal. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Qué otros bienes puede embargar el IRS

“Pueden quitársele sueldos, dinero de su banco u otra cuenta financiera; o quitarle y vender su(s) vehículo(s), bienes inmuebles, y otra propiedad personal ”, afirma la agencia.

En ese sentido, contestar los avisos de cobro lo antes posible y manifestar intención de saldar la deuda es fundamental para evitar que se sustraiga cualquier bien sobre el que se haya emitido un gravamen.

En qué situaciones IRS puede liberar jubilaciones y bienes

La sanción podría quedar sin efecto en cuando tiene lugar alguna de las siguientes situaciones

Se liquidó la deuda El período para cobrar el impuesto venció antes de la emisión del embargo La liberación del embargo le permitiría pagar los impuestos Se estableció un plan de pagos a plazos y se acordó liberar el embargo La penalización podría impedir al contribuyente saldar los gastos básicos para el día a día El valor de la propiedad es mayor que la cantidad adeudada