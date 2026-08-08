Las tres naciones han incrementado los controles migratorios para aquellos que posean un pasaporte caducado o que presenten validez insuficiente.

Miles de viajeros de México deberán verificar la validez de su documentación antes de organizar vacaciones o viajes al exterior.

Las autoridades aeroportuarias y los organismos migratorios han destacado que un significativo número de personas ignora que ciertos destinos requieren un mínimo de meses de vigencia restante en el pasaporte para permitir el viaje.

Tanto Canadá, Reino Unido y Australia han intensificado los controles migratorios y ya no permiten el ingreso ni la salida del país a quienes posean un pasaporte vencido o que no cumpla con las nuevas exigencias internacionales.

Las tres naciones han incrementado los controles migratorios para aquellos que posean un pasaporte caducado o que presenten validez insuficiente.

Qué trámite deben realizar los viajeros antes de salir del país

Es fundamental renovar el pasaporte antes de su fecha de expiración o cuando su validez esté próxima a concluir.

Numerosos países requieren que el pasaporte posea un mínimo de seis meses de validez desde la fecha en que se tiene previsto ingresar.

Se aleja el equipaje de mano: reducen las medidas del artículo personal de este listado de aerolíneas (foto: archivo)

Qué restricciones rigen en Australia

El procedimiento para la obtención de una visa de turista australiana puede tardar hasta seis semanas. Todo el trámite se lleva a cabo en línea mediante el portal oficial de migraciones australianas.

Las personas mexicanas sí necesitan visa para viajar como turistas, incluso en tránsito hacia otro país o como parte de un crucero.

La opción más común para turismo es la Visitor Visa (subclase 600), la cual permite estadías de hasta tres meses.

Requisitos para ingresar a Canadá: documentos y criterios clave

El Gobierno de Canadá implementará nuevos requisitos a partir del 29 de febrero de 2024, los cuales afectan a los ciudadanos mexicanos que deseen viajar al país.

De acuerdo con las nuevas disposiciones, ya no será suficiente con obtener una Autorización Electrónica de Viaje (eTA): la mayoría de los mexicanos deberá obtener una visa de visitante para poder ingresar , aun en el caso de que solo realicen una escala o transiten por territorio canadiense.

Aquellos que no satisfacen dichos requisitos deben proceder a la obtención de una visa de visitante, cuyo costo es de 100 dólares canadienses, más 85 dólares adicionales por concepto de biométricos.

Es importante señalar que únicamente los ciudadanos mexicanos pueden solicitar la eTA si cumplen simultáneamente con las siguientes condiciones:

viajar exclusivamente por vía aérea

planear una estancia menor a seis meses

haber tenido una visa canadiense en los últimos diez años o contar con una visa estadounidense de no inmigrante vigente.

La solicitud debe realizarse en línea a través de la aplicación oficial UK ETA, con un costo de £10, siendo válida por un período de 2 años y permitiendo múltiples entradas.

Los requisitos son los siguientes:

pasaporte vigente

prueba de alojamiento

fondos suficientes

boleto de regreso

no se puede trabajar en condición de turista.

Los mexicanos no requieren visa para ingresar al Reino Unido como turistas; sin embargo, deberán obtener un nuevo permiso electrónico.

La solicitud del permiso debe llevarse a cabo utilizando el mismo pasaporte con el cual se realizará el viaje, a través de la aplicación oficial UK ETA. Se sugiere realizar la solicitud con un mínimo de tres días hábiles de antelación.

Es importante tener en cuenta que las personas que no dispongan de una ETA válida no tendrán la posibilidad de abordar el vuelo o el medio de transporte hacia el Reino Unido.

Conforme a la información proporcionada por la Secretaría de Relaciones Exteriores de México en su Guía del Viajero, la duración máxima permitida para turismo, visitas familiares o negocios de corta duración es de seis meses.