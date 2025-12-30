En California, el proceso de renovación de la licencia de conducir incorpora una condición clave para los mayores de 70 años: el trámite ya no puede completarse por completo a distancia y requiere una instancia obligatoria en una oficina del DMV.

Si bien parte de la gestión puede iniciarse por internet, las autoridades estatales exigen que los conductores de ese grupo etario finalicen la renovación de manera presencial, siguiendo plazos y pasos específicos para evitar la pérdida de vigencia del registro.

¿Por qué los mayores de 70 años deben renovar la licencia con trámite presencial en California?

La normativa vigente en California establece que los mayores de 70 años deben renovar su licencia de conducir cada cinco años y completar el proceso en persona ante el DMV, como parte de los controles administrativos aplicables a esa franja etaria.

El organismo envía un aviso de renovación al domicilio declarado alrededor de 60 días antes del vencimiento. Allí se informa si el conductor debe rendir un examen de conocimientos, que puede realizarse mediante la opción eLearning al iniciar la solicitud online.

¿Qué trámite presencial exige el DMV de California y cómo iniciar la renovación?

Para avanzar con la renovación de la licencia, el DMV de California recomienda comenzar el trámite online y luego presentarse en una oficina para completar los pasos finales, lo que permite reducir tiempos de espera.

Para organizar la visita, se sugiere: