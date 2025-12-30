El salario mínimo en Nueva York volverá a aumentar en 2026, una medida que impactará directamente en el bolsillo de millones de trabajadores del estado. El ajuste responde al constante aumento del costo de vida, especialmente en las zonas urbanas más pobladas, donde alquiler, transporte y alimentos continúan encareciéndose año tras año.

Este nuevo incremento posiciona nuevamente a Nueva York entre los estados con los sueldos mínimos más altos de Estados Unidos, aunque el monto final dependerá de la región en la que se desempeñe cada trabajador.

¿Cuánto será el salario mínimo en Nueva York en 2026 según la zona?

El aumento del salario mínimo 2026 no será uniforme en todo el estado. Como ocurre actualmente, el pago por hora se ajusta según el nivel de vida de cada región. Para el nuevo año, el incremento será de un dólar por hora en todas las zonas.

Foto: Pexels.

Estado de Nueva York (resto del estado) 16.00 dólares por hora (antes 15.50)

Ciudad de Nueva York, Nassau, Suffolk y Westchester 17.00 dólares por hora (antes 16.50)

Esta diferencia busca equilibrar los salarios con el alto costo de vivienda y servicios en las áreas metropolitanas.

¿Desde cuándo entra en vigencia el aumento salarial?

El nuevo salario mínimo en Nueva York comenzará a aplicarse desde el 1 de enero de 2026. A partir de esa fecha, todos los empleadores deberán cumplir con los montos actualizados establecidos por la ley estatal.

Se recomienda a los trabajadores revisar sus recibos de pago durante las primeras semanas del año o consultar directamente con recursos humanos para confirmar que el ajuste haya sido aplicado correctamente.

Por qué Nueva York vuelve a subir el salario mínimo

El aumento no es casual. Nueva York utiliza el Índice de Precios al Consumidor (CPI) como referencia para evaluar cuánto ha subido el costo de vida y determinar si es necesario un reajuste salarial.

En ciudades como Nueva York, Long Island y Westchester, los gastos básicos superan ampliamente el promedio nacional, lo que obliga a realizar incrementos periódicos para evitar que los trabajadores pierdan poder adquisitivo.