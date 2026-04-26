El Gobierno de Estados Unidos ha comenzado la anulación de la licencia de conducir comercial para aquellos conductores profesionales que no cuentan con un estatus migratorio válido, a través de un operativo que impacta de manera considerable a California. Esta acción afecta a miles de registros emitidos de forma irregular y está en curso. Las autoridades han certificado que el estado procederá a revocar 17.000 licencias de conducir comerciales tras la realización de una auditoría oficial. Los conductores afectados han sido informados y sus licencias expirarán en un plazo de 60 días, según lo comunicado por el Departamento de Transporte. La decisión afecta a choferes profesionales con licencias comerciales (CDL) otorgadas a inmigrantes que ya no están legalmente autorizados a permanecer en Estados Unidos. En muchos casos, los registros tenían fechas de vencimiento que superaban la duración del estatus migratorio permitido. La ley de California establece que estas licencias deben expirar como máximo cuando finaliza la autorización legal de la persona. Al no cumplirse ese requisito, las autoridades federales calificaron la emisión como irregular. California es, en la actualidad, el único estado que ha llevado a cabo una auditoría completa; sin embargo, el Gobierno federal ha indicado que otros estados serán revisados. Los informes han sufrido retrasos debido al cierre parcial del Gobierno, aunque se anticipan nuevos resultados en las semanas venideras. En paralelo, el Departamento de Transporte impulsó reglas más estrictas para las licencias comerciales de inmigrantes, como la verificación obligatoria del estatus migratorio y una vigencia máxima de un año. Aunque estas normas están suspendidas por una orden judicial, el endurecimiento de controles ya está en marcha.