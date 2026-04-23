Las autoridades federales han implementado un sistema de seguridad reforzado que modifica las normas de identificación aceptada para los vuelos nacionales en Estados Unidos. Este nuevo enfoque exige mucho más que la simple presentación de una licencia de conducir y ofrece opciones alternativas para aquellos que no cumplan con los requisitos oficiales. Es fundamental que los viajeros estén informados sobre estos cambios para evitar inconvenientes durante su experiencia de vuelo. Desde el 7 de mayo de 2025, la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) exige que todos los pasajeros de vuelos nacionales presenten un documento oficial aceptado bajo los estándares de la Ley REAL ID. Estas credenciales deben cumplir con los estándares federales de seguridad para permitir el acceso a las zonas de embarque y pasar los controles de la TSA. Estos documentos pueden presentarse con un vencimiento de hasta 2 años: Si llegas al aeropuerto sin REAL ID u otro documento aceptado, se aplicará una tarifa de 45 dólares para utilizar un método alternativo de verificación de identidad denominado TSA ConfirmID. Este proceso permite a la TSA intentar confirmar tu identidad utilizando sistemas internos y bases de datos federales antes de autorizarte a pasar por el control de seguridad; sin embargo, no garantiza el acceso al vuelo. Dato clave: el pago de los 45 dólares no sustituye la necesidad de un documento válido ni otorga derecho automático a abordar; es únicamente una vía alternativa de verificación de identidad. La Ley REAL ID, aprobada en 2005, fue concebida para que todos los estados emitan licencias y tarjetas de identificación con criterios uniformes y tecnología anti‑falsificación. A pesar de que su implementación fue retrasada en múltiples ocasiones, desde 2025 su aplicación es estricta y sus efectos ya son evidentes en la experiencia de los pasajeros. El principal objetivo de estas medidas es aumentar la seguridad aeroportuaria, disminuir el uso de documentos falsificados o no verificados y estandarizar los requisitos para todos los viajeros.