El Departamento de Vehículos Motorizados de California (DMV) confirmó la revocación de más de 17.000 licencias de conducir por no cumplir con las condiciones establecidas.

La medida se tomó tras una auditoría federal que determinó que el estado otorgó licencias con fechas de vigencia que excedían el período de presencia legal permitido para los conductores que no cuentan con una residencia permanente.

Confirmado: California suspende miles de licencias de conducir a estos inmigrantes

La decisión fue resultado de una auditoría del Departamento de Transporte de Estados Unidos (DOT) y de la Administración Federal de Seguridad de Autotransportes (FMCSA). Los inspectores detectaron que las licencias comerciales de algunos conductores seguían siendo válidas incluso después de la fecha de vencimiento de sus permisos de presencia legal.

De acuerdo con las normas federales, las licencias comerciales para personas no domiciliadas, es decir, no ciudadanos ni residentes permanentes, no pueden tener una vigencia mayor que la del documento que autoriza su estadía en el país. Ante el hallazgo, el DOT advirtió que podría retener fondos federales de California si no corregía la irregularidad.

¿Cuáles son las consecuencias para los conductores?

Los titulares de licencias revocadas no podrán conducir vehículos comerciales ni renovar sus permisos hasta que demuestren una presencia legal vigente. En muchos casos, los inmigrantes afectados tendrán que esperar la aprobación de nuevos permisos de trabajo o visas para poder solicitar nuevamente su licencia.

California revocará la licencia de conducir de miles de inmigrantes. Fuente: Archivo.

La medida también podría generar demoras y afectaciones económicas en la industria del transporte, que depende en gran parte de conductores inmigrantes. Las asociaciones de camioneros advirtieron que la decisión podría agravar la escasez de choferes, especialmente en rutas de distribución de carga.

Qué deben hacer los conductores con licencias canceladas