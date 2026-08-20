La modificación al calendario escolar de Filipinas comenzará a aplicarse durante el año escolar 2026-2027 y contempla el reemplazo del sistema tradicional de cuatro períodos de evaluación por un esquema de tres términos académicos.

Con este nuevo formato, el calendario tendrá 201 días escolares, distribuidos entre junio y marzo. La medida fue aprobada para las escuelas públicas y busca reorganizar el tiempo destinado a la enseñanza.

Adiós al calendario tradicional: cómo será el nuevo sistema escolar en Filipinas

El nuevo modelo dividirá el año académico en tres grandes períodos en lugar de los cuatro trimestres de evaluación utilizados anteriormente.

De acuerdo con la información difundida por el Departamento de Educación de Filipinas (DepEd), el primer término abarcará aproximadamente de junio a septiembre, el segundo se extenderá de septiembre a diciembre y el tercero comenzará en enero y finalizará hacia fines de marzo.

El objetivo oficial es generar períodos más extensos y continuos de enseñanza para evitar que los contenidos se desarrollen de manera acelerada debido a interrupciones durante el año.

Para las familias, el cambio implica una modificación importante en la distribución de las clases, evaluaciones y períodos de descanso.

Los estudiantes de Filipinas tendrán más días de clases y menos vacaciones

La falta de alumnos en escuelas privadas ya se siente en los primeros años de primaria Shutterstock

Uno de los puntos centrales de la reforma es que el nuevo esquema contempla más días efectivos de actividad escolar y descansos más cortos entre los términos.

El calendario completo tendrá 201 jornadas escolares, una cantidad establecida para garantizar mayor continuidad en el proceso educativo.

Según datos citados por DepEd a partir de un informe de la Segunda Comisión del Congreso sobre Educación, durante el ciclo 2023-2024 se perdieron hasta 53 de 180 días escolares por fenómenos meteorológicos y otras interrupciones no vinculadas directamente con la enseñanza.

La consecuencia era que los contenidos debían concentrarse en períodos más breves. Con la reforma, las autoridades buscan proteger el tiempo destinado a las clases y reducir la necesidad de acelerar las lecciones.

Por qué el Gobierno de Filipinas decidió cambiar el calendario escolar

La reforma también pretende beneficiar a los docentes. Las autoridades indicaron que determinadas tareas administrativas y jornadas de desarrollo profesional se organizarán estratégicamente para evitar que coincidan constantemente con las horas destinadas a enseñar.

De esta manera, el Gobierno busca que los profesores tengan más tiempo para planificar y evaluar, mientras los estudiantes cuentan con períodos de aprendizaje más prolongados.

La medida no será obligatoria para todos los colegios de Filipinas

Aunque el nuevo calendario comenzará a implementarse en las escuelas públicas, existe una diferencia importante para los establecimientos privados.

El Coordinating Council of Private Educational Associations (COCOPEA) confirmó que las escuelas privadas no están obligadas a adoptar automáticamente el calendario de tres términos. Algunas instituciones ya comenzaron a utilizar este modelo, pero otras podrán mantener una estructura diferente.

La organización señaló que no todas las comunidades educativas tienen las mismas necesidades y que un modelo único podría no funcionar de la misma manera para todos los establecimientos.