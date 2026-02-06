El Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) de Carolina del Sur anunció la implementación de una nueva ley que endurece las normas de conducción y seguridad. Quienes violen la nueva normativa pueden perder su licencia de forma permanente. Las autoridades estatales, a su vez, aumentaron los controles realizados de forma presencial a cada vehículo que encienda las alarmas de una infracción. Durante los últimos meses se endurecieron múltiples procesos de solicitud de la licencia de conducir y se sancionaron leyes que endurecen las penas para quienes infringen la ley. Ahora, en Carolina del Sur llega la Ley de Conducción de Manos Libres. Esta normativa establece que las personas no pueden conducir con el celular, ni siquiera cuando solo lo utilizan para observar el GPS. De esta forma, los ciudadanos no deberán llevar su dispositivo cerca de su cuerpo, ya que en caso de un control de tránsito, podría recibir la revocación de su licencia. La normativa entrará en vigencia el próximo sábado 28 de febrero, por lo que a partir de dicha fecha las autoridades de DMV de Carolina del Sur serán más estrictos con las personas que utilicen el celular al conducir. Las multas parten de los 100 dólares y pueden alcanzar los 200 dólares, así como dos puntos extra de infracción en la licencia de conducir.