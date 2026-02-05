La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) es el organismo encargado de velar por la seguridad de los comestibles en Estados Unidos, advirtiendo en su sitio web oficial sobre todos los productos comestibles o relacionados que podrían perjudicar a los consumidores. En ese sentido, la agencia gubernamental advirtió sobre un retiro de cacerolas de aluminio por tener el potencial de estar contaminadas con plomo, metal que puede filtrarse en los alimentos y convertirse en un gran riesgo para la salud. Se brindaron entonces instrucciones para identificar los artículos perjudicados y se detallaron los pasos a seguir en caso de haberlos adquirido. Según el comunicado oficial emitido por Town Food Service Equipment Co., se ha procedido al retiro de cacerolas de cuatro tamaños, todas ellas con un mango de acero chapado y remachado. Las cacerolas afectadas poseen los siguientes números de SKU (código interno de identificación): El plomo es tóxico para los humanos y puede afectar a personas de cualquier edad o estado de salud. Según se indica, el retiro se produjo después de un muestreo de FDA donde se identificó que los productos terminados contenían plomo lixiviable. Se solicita a los consumidores que adquirieron estos productos proceder a su devolución en el establecimiento de compra para recibir un reembolso completo.