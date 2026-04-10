La visa americana es un documento esencial para todas las personas que desean visitar Estados Unidos, pues a no ser que se cuente con una exención para tramitarla, es parte de los documentos obligatorios que las autoridades solicitarán para habilitar el traslado. En ese sentido, existen requisitos que todos los interesados en gestionarla deben cumplir en relación con su pasaporte para que el trámite pueda realizarse sin inconvenientes, pues de lo contrario, se deberá postergar hasta poder reunir las condiciones necesarias. Al momento de iniciar este trámite es fundamental verificar que el pasaporte del interesado se encuentre en vigencia, pues quienes hayan demorado la actualización de este documento y presenten uno antiguo, tendrán prohibido tramitar la visa hasta contar con uno válido. En esa misma línea, los solicitantes de diversos países deben considerar que, como regla general, Estados Unidos mantiene la regla de los seis meses, que exige a los viajeros que su pasaporte cuente con al menos medio año de validez extra contando desde la finalización del período en el país. CBP mantiene actualizada en su sitio web oficial la lista de países que se encuentran exentos de cumplir con esta regulación. En el caso de estas naciones, tan sólo tienen que presentar un pasaporte válido durante el momento de su estadía. Países latinoamericanos incluidos en la lista La lista completa y actualizada de países que no deben seguir esta regla puede consultarse clicando aquí. Si bien lo aconsejable es consultar la documentación y pasos requeridos en la página web de la Embajada o Consulado correspondiente, en general los solicitantes deben presentar “Un visado estadounidense válido con pasaporte caducado sigue siendo válido. A menos que sea cancelado o revocado, un visado es válido hasta su fecha de caducidad”, se indica.