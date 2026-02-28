Estados Unidos aprobó la venta de un nuevo sistema militar de ultravigilancia a Irak para el monitoreo en la región, con un costo estimado de 90 millones de dólares. El Departamento de Estado autorizó la operación y notificó al Congreso bajo el programa de Ventas Militares Extranjeras. El acuerdo extiende por dos años los servicios logísticos para los sistemas VACIS XPL de escaneo de vehículos. Estos equipos se utilizan en fronteras para reforzar los controles y mejorar la detección de amenazas. La venta contempla servicios logísticos contratados (CLS) para los escáneres VACIS XPL del Ministerio del Interior iraquí. Incluye mantenimiento, soporte técnico y asistencia permanente. El contratista principal será Leidos, con sede en Virginia. No se prevé el envío adicional de personal estadounidense ni acuerdos de compensación asociados. Los escáneres permiten detectar armas, agentes químicos, biológicos, radiológicos y nucleares (CBRN), además de narcóticos y contrabando. El objetivo es reforzar la vigilancia fronteriza ante amenazas actuales y futuras. La notificación oficial señala que la operación respalda la estabilidad regional y no altera el equilibrio militar en Medio Oriente. El monto final podría ser menor, según los requerimientos definitivos y la firma del contrato.