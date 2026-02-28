La reciente invasión de Estados Unidos a Irán puede destruir la estabilidad de varios mercados clave y desatar una crisis económica a escala global. Tras los operativos militares conjuntos de Estados Unidos e Israel contra objetivos en Irán, el mercado global ha reaccionado con una volatilidad inmediata. Los mercados más afectados son el energético, por el precio del petróleo, y el mercado financiero por el fuerte aumento de la incertidumbre. El sector energético es el primer frente de batalla en la economía global. Irán, como uno de los principales productores de crudo, posee una infraestructura estratégica que incluye refinerías y terminales de exportación clave. Ante la posibilidad de que estos activos sean dañados o bloqueados, los analistas prevén un encarecimiento drástico del petróleo. Esta situación genera un efecto dominó: si el crudo sube, el precio de la gasolina en las estaciones de servicio de EE. UU. aumenta casi de inmediato. Además, un petróleo más caro eleva los costos de transporte de mercancías, lo que alimenta una nueva escalada de la inflación que la Reserva Federal ha intentado controlar durante meses. El miedo al desabastecimiento está empujando a los inversores a buscar refugio en activos seguros, haciendo que el oro recupere su protagonismo como escudo financiero ante la incertidumbre. Irán es el tercer mayor productor de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP): extrae alrededor del 4,5% del suministro mundial de petróleo. Su producción ronda los 3,3 millones de barriles por día de crudo, además de 1,3 millones de bpd de condensado y otros líquidos A pesar de las sanciones internacionales, Irán ha mantenido una red de producción de gas y petróleo que es vital para el equilibrio del mercado asiático y global. Los datos de infraestructura revelan que el país cuenta con una vasta red de oleoductos y centros de procesamiento que ahora se encuentran bajo amenaza directa. Cualquier interrupción en los pozos petroleros iraníes reduciría la oferta global en un momento de demanda sostenida. Irán produce gas natural en el yacimiento marítimo de South Pars, que representa alrededor de un tercio de la reserva de gas natural más grande del mundo La invasión de Israel y Estados Unidos afecta no solo al equilibrio energético del mundo en términos de precio y producción; sino que existen otras dos variables que afectará al comercio. El Estrecho de Ormuz: El temor a un cierre total de este paso marítimo —por donde circula gran parte del petróleo mundial— es el mayor riesgo para la estabilidad económica. Crisis financiera: Ante el caos, los mercados financieros están rotando capitales hacia el oro y bonos del tesoro, anticipando una recesión si los precios de la energía no se estabilizan pronto. La reacción de los mercados no se ha hecho esperar. Los principales índices bursátiles muestran signos de nerviosismo mientras los ojos están puestos en la respuesta de Teherán. Los expertos sugieren que, de prolongarse el conflicto, el mundo podría enfrentar una crisis energética similar a las de décadas pasadas, donde la falta de previsibilidad en el suministro obligue a cambios drásticos en la política económica de las grandes potencias.