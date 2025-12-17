Estados Unidos aplica una prohibición a nivel nacional para la licencia de conducir comercial (CDL) cuando no se cumplen los requisitos federales obligatorios. La medida afecta a quienes buscan manejar camiones, colectivos y otros vehículos de gran porte , actividades que requieren una licencia profesional válida.

Las normas son comunes en todos los estados y establecen controles más estrictos que los de una licencia común. El incumplimiento de las exigencias médicas, de antecedentes o de capacitación impide obtener o conservar este tipo de permiso, incluso si la persona cuenta con una licencia regular vigente.

¿A quiénes Estados Unidos prohíbe la licencia de conducir comercial?

Estados Unidos prohíbe la licencia de conducir comercial a quienes no cumplan con los requisitos federales para operar un vehículo motorizado comercial. La prohibición rige en los 50 estados y el Distrito de Columbia .

Entre las condiciones obligatorias se incluyen:

Aprobar exámenes teóricos y prácticos de conducción comercial.

Contar con certificación médica válida del Departamento de Transporte.

No tener infracciones graves en el historial de manejo de los últimos 10 años.

No poseer licencias emitidas por más de un estado.

La prohibición rige en los 50 estados y el Distrito de Columbia. Fuente: Archivo.

¿Qué condiciones hay que cumplir para obtener o conservar la CDL?

El proceso comienza con el Permiso de Aprendiz de Conducir Comercial, que solo permite practicar acompañado por un conductor habilitado. Para obtenerlo, se exige control de antecedentes y aptitud médica.

Luego, según la clase de licencia y los endosos requeridos, el solicitante debe completar capacitación obligatoria, aprobar las pruebas de inspección, control básico y manejo en ruta y presentar documentación de identidad y residencia .

La licencia la emite cada estado, pero bajo normas federales: sin cumplirlas, la CDL queda prohibida en todo el país.