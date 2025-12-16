En esta noticia
La confiscación de licencias de conducir es una medida vigente en California para todas las personas y conductores que incumplieron un requisito clave establecido por la ley estatal.
El Departamento de Vehículos Motorizados de California (DMV) puede suspender o revocar el permiso de manejo cuando detecta esta falta.
La normativa aclara que conducir es un privilegio, no un derecho adquirido. Por ese motivo, todos los vehículos que circulan o permanecen estacionados en la vía pública deben cumplir con las reglas de responsabilidad financiera y poder acreditarlas en cualquier control.
¿Cuál es el requisito clave que provoca la confiscación de la licencia?
El requisito central es contar con seguro vehicular obligatorio vigente y llevar prueba dentro del vehículo. Esta documentación debe presentarse cuando lo solicita la policía, al renovar el registro o si el auto está involucrado en un accidente de tránsito.
Si el conductor no puede demostrar la cobertura exigida, el DMV está habilitado a confiscar la licencia de conducir, incluso si no hubo heridos ni daños graves. Circular sin seguro es considerado un incumplimiento grave en California.
¿Qué seguro acepta el DMV y cuáles son los montos mínimos?
El Departamento de Vehículos Motorizados reconoce distintas formas de responsabilidad financiera. No todas requieren una póliza tradicional, pero todas deben estar vigentes y disponibles para verificación:
- Póliza de seguro de responsabilidad civil para vehículos motorizados
- Depósito en efectivo de u$s 75.000 ante el DMV
- Certificado de autoaseguro emitido por el DMV
- Fianza de garantía por u$s 75.000 emitida por una compañía autorizada en California
Para los vehículos particulares, la ley fija montos mínimos obligatorios. No cumplirlos habilita la suspensión o revocación de la licencia:
- u$s 30.000 por lesiones o fallecimiento de una persona
- u$s 60.000 por lesiones o fallecimiento de más de una persona
- u$s 15.000 por daños materiales a la propiedad
El DMV aclara que los seguros integrales o contra colisión no cumplen con el requisito de responsabilidad financiera. Sin una cobertura válida, la licencia permanece suspendida hasta regularizar la situación y pagar las sanciones correspondientes.