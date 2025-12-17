Viajar dentro de Estados Unidos ya no requiere necesariamente mostrar el pasaporte físico. Una nueva credencial digital gratuita permite verificar la identidad directamente desde el celular y ya funciona en más de 250 controles de seguridad de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) en aeropuertos del país.

Se trata de Clear ID, un documento digital lanzado por la empresa Clear que permite a los pasajeros validar su identidad desde el teléfono mediante un código QR . Está disponible para cualquier persona con pasaporte estadounidense y funciona incluso sin ser cliente pago del servicio Clear+.

¿Qué es Clear ID y cómo reemplaza al pasaporte en los aeropuertos?

Clear ID es una identificación digital móvil que se genera a partir de un pasaporte de Estados Unidos y se utiliza directamente en los controles de la TSA para vuelos domésticos. El documento se almacena en la aplicación Clear Mobile App y permite avanzar por el aeropuerto sin presentar una credencial física.

Según la compañía, el sistema centraliza la información de viaje y agiliza el proceso de control, incluso para quienes ya usan servicios biométricos. La identidad se valida en segundos y apunta a un modelo de “registrarse una vez y usar en todos lados”.

Lo que permite Clear ID

Verificar identidad en más de 250 checkpoints de la TSA

Usarse desde el celular mediante un código QR

Funcionar sin costo, incluso sin membresía Clear+

solo para Aplicarpara vuelos domésticos dentro de EE.UU.

El documento se almacena en la aplicación Clear Mobile App y permite avanzar por el aeropuerto sin presentar una credencial física. Foto: Clear.

¿Quiénes pueden usar este nuevo documento digital gratuito?

Clear ID está disponible para todas las personas que tengan un pasaporte estadounidense vigente. No requiere pago, ni suscripción, y puede utilizarse en aeropuertos donde Clear ya opera con carriles biométricos y puertas electrónicas.

La iniciativa se suma a otras soluciones digitales compatibles con la TSA, como la identificación lanzada recientemente por Apple. Clear, además, continúa ampliando su presencia en aeropuertos clave como Baltimore (BWI), Palm Beach y otros ocho más, con sistemas que permiten pasar el control “en un solo paso”.