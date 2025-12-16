La Oficina de Vehículos a Motor del estado de Indiana detalla en su sitio web oficial cuáles son los requisitos que todos los residentes de 75 años o más deben cumplir para poder renovar su licencia de conducir.

En estos casos es esencial considerar la vía en la que se realiza el trámite, pues se establecen pautas específicas y, salvo determinadas excepciones, las personas de estas edades no podrán gestionar su credencial en línea.

Adiós licencias de conducir para mayores de 75 años: sólo estas personas podrán realizar el trámite

Si bien Indiana permite renovar la licencia de conducir de manera online hasta dos actualizaciones seguidas, las autoridades detallan que las personas de 75 años o más deben acudir sí o sí a una sucursal presencial para renovar. Si no se cumple este requisito, no podrán actualizar su credencial.

A modo de excepción, tan sólo podrán renovar online los residentes de 75 años o más que ya hayan presentado un cribado visual y quieran renovar a 30 días de haber entregado ese examen.

“El BMV envía recordatorios de renovación para licencias de conducir, permisos y DNI. El tipo de aviso que recibas depende de las preferencias dentro de tu cuenta my BMV, así como de tu actividad histórica de renovación”, indican las autoridades.

Los residentes de 75 años o más en general no podrán renovar online. Fuente: archivo.

Información importante sobre la renovación de estas licencias de conducir

De acuerdo con lo señalado por las regulaciones estatales, el sistema exige a los solicitantes acudir a una sucursal presencial al renovar cada 10 o 12 años.

Por otra parte, deben considerarse los plazos de vencimiento de la licencia para no pagar tarifas extra, pues para renovar credenciales caducadas durante menos de 180 días, se debe pagar una multa administrativa de USD 6 y aprobar un cribado visual estándar o presentar la Documentación de Evaluación Visual.

En caso de renovar un carnet de conducir que lleva caducado 180 días pero no más de 5 años, además de la multa se deberá aprobar un examen escrito y someterse al cribado visual estándar o presentar el Formulario Estatal 56520.