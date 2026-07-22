Quienes planeen viajar a Estados Unidos, México o Canadá deben asegurarse de que su pasaporte cumpla con los requisitos de vigencia.

Viajar a Estados Unidos, México o Canadá con un pasaporte vencido o próximo a expirar puede convertirse en un problema que arruine por completo el itinerario. Las autoridades migratorias y las aerolíneas aplican reglas que pueden impedir el embarque o el ingreso cuando el documento de viaje no cumple con los requisitos de vigencia.

Por eso, quienes tengan previsto viajar por América del Norte deben revisar con anticipación la fecha de vencimiento de su pasaporte y, si corresponde, iniciar el trámite de renovación antes de comprar los pasajes o presentarse en el aeropuerto.

Todos los viajeros con intención de visitar estos destinos deben renovar su pasaporte vencido o próximo a vencer

El pasaporte es el principal documento de identificación internacional y debe mantenerse vigente durante todo el viaje. Si el documento está vencido o no cumple con la vigencia mínima exigida por el país de destino, la aerolínea puede negar el embarque antes de la salida. En otros casos, las autoridades migratorias pueden rechazar el ingreso al llegar al país.

Por ese motivo, renovar el pasaporte antes de su vencimiento es uno de los trámites más importantes para cualquier viajero internacional.

Quienes planeen viajar a Estados Unidos, México o Canadá deben asegurarse de que su pasaporte cumpla con los requisitos de vigencia. chatgpt

Estados Unidos, México y Canadá bloquearán la entrada de los que posterguen la renovación del pasaporte: requisitos que se deben cumplir en cada caso

Estados Unidos

Como requisito para viajar a Estados Unidos, se exige de manera obligatoria la presentación de un documento completamente vigente durante toda la estadía pautada en el país y seis meses adicionales a la fecha de salida, salvo en el caso de las naciones que se encuentran dentro del conocido como “Club de los 6 meses”, que sólo tendrán que presentar pasaporte válido durante el tiempo del viaje.

México

Por su parte, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México también especifica que todos los visitantes deben, de acuerdo con la legislación mexicana, presentar un pasaporte completamente vigente para que pueda habilitarse el ingreso.

Canadá

Canadá también exige que se presente un pasaporte en plena validez al momento del viaje u otro documento que sea aceptable, según cada nacionalidad.

Los ciudadanos estadounidenses, tienen la opción de presentar un pasaporte válido, aunque también se permite mostrar documentos como