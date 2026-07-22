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Renovar el pasaporte estadounidense ahora puede ser un trámite mucho más sencillo para miles de ciudadanos. El Gobierno de Estados Unidos confirmó que los adultos que cumplan determinados requisitos podrán renovar su pasaporte en línea o por correo, sin necesidad de acudir a una oficina de aceptación de pasaportes.
Todos los que cumplan estos requisitos pueden renovar el pasaporte con el Formulario DS-82
El Formulario DS-82 está destinado a ciudadanos estadounidenses que cumplen con una serie de condiciones establecidas por el Departamento de Estado. En general, podrán utilizarlo quienes:
- Tengan un pasaporte que pueda presentarse junto con la solicitud
- El documento no esté dañado
- El pasaporte haya sido emitido cuando el titular tenía 16 años o más
- Haya sido expedido dentro de los últimos 15 años
- Se haya emitido con el nombre actual del solicitante o este pueda acreditar legalmente un cambio de nombre
Renovación en línea: cuáles son los requisitos
El Departamento de Estado habilitó la renovación en línea para los ciudadanos estadounidenses que sean elegibles y soliciten el servicio de trámite ordinario.
Quienes cumplan los requisitos pueden iniciar todo el proceso desde el portal oficial, cargar la documentación requerida, adjuntar una fotografía digital y realizar el pago correspondiente sin enviar documentación por correo postal.
También es posible renovar el pasaporte por correo
Las personas que no utilicen el sistema digital, pero sí sean elegibles para el DS-82, pueden realizar la renovación por correo. Para ello deberán enviar:
- El Formulario DS-82 firmado
- Su pasaporte anterior
- Una fotografía tipo pasaporte
- El pago de las tasas correspondientes
- La documentación adicional que pudiera ser necesaria, por ejemplo, para acreditar un cambio legal de nombre