Renovar el pasaporte estadounidense ahora puede ser un trámite mucho más sencillo para miles de ciudadanos. El Gobierno de Estados Unidos confirmó que los adultos que cumplan determinados requisitos podrán renovar su pasaporte en línea o por correo, sin necesidad de acudir a una oficina de aceptación de pasaportes.

Todos los que cumplan estos requisitos pueden renovar el pasaporte con el Formulario DS-82

El Formulario DS-82 está destinado a ciudadanos estadounidenses que cumplen con una serie de condiciones establecidas por el Departamento de Estado. En general, podrán utilizarlo quienes:

Tengan un pasaporte que pueda presentarse junto con la solicitud

El documento no esté dañado

El pasaporte haya sido emitido cuando el titular tenía 16 años o más

Haya sido expedido dentro de los últimos 15 años

Se haya emitido con el nombre actual del solicitante o este pueda acreditar legalmente un cambio de nombre

Estados Unidos habilita la renovación del pasaporte en línea o por correo mediante el Formulario DS-82 Fuente: El Cronista.

Renovación en línea: cuáles son los requisitos

El Departamento de Estado habilitó la renovación en línea para los ciudadanos estadounidenses que sean elegibles y soliciten el servicio de trámite ordinario.

Quienes cumplan los requisitos pueden iniciar todo el proceso desde el portal oficial, cargar la documentación requerida, adjuntar una fotografía digital y realizar el pago correspondiente sin enviar documentación por correo postal.

También es posible renovar el pasaporte por correo

Las personas que no utilicen el sistema digital, pero sí sean elegibles para el DS-82, pueden realizar la renovación por correo. Para ello deberán enviar: