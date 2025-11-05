El pasaporte estadounidense es un documento indispensable para todos los ciudadanos que deseen realizar viajes internacionales y corroborar su vigencia es un paso clave para evitar inconvenientes, pues diversas naciones pueden exigir que cuente con una validez futura de al menos seis meses para considerarlo aceptable.

En ese sentido, quienes deban actualizarlo tendrán que considerar que, de acuerdo a la normativa compartida por el Departamento de Estado, muchos ejemplares no son elegibles para el trámite de renovación.

Quiénes no pueden renovar su pasaporte estadounidense

De acuerdo con lo señalado por las autoridades, ninguno de los ejemplares que califiquen en las siguientes categorías califican para ser renovados

Se encuentran severamente dañados (por agua, rompeduras importantes, marcas no oficiales, páginas faltantes de visa, perforaciones)

Fueron emitidos hace más de 15 años

El pasaporte que debe actualizarse está perdido o fue robado

Se emitieron cuando el portador tenía menos de 16 años

No reflejan el nombre actual de quien lo presenta y no se dispone de otro documento que pueda avalar el cambio

Qué debo hacer si Estados Unidos no me permite renovar mi pasaporte

Cuando el ejemplar no califica para ser actualizado mediante renovación, será necesario solicitar un nuevo pasaporte presentando el Formulario DS-11.

La documentación debe entregarse a un centro autorizado de pasaportes, cumpliendo con los siguientes pasos

Completar el formulario DS-11 Brindar evidencia de ciudadanía estadounidense en papel (certificado de nacimiento, por ejemplo) Mostrar una identificación con foto, como una licencia de conducir válida Proporcionar fotocopias tanto de la prueba de ciudadanía como de la identificación Adjuntar una imagen de pasaporte junto con la solicitud Pagar las tarifas correspondientes (USD 195 si se tramitan tanto libreta como tarjeta de pasaporte)

Información importante sobre el pasaporte estadounidense que todos deben conocer

Al realizar el trámite, Estados Unidos permite gestionar la tarjeta pasaporte y la libreta pasaporte. Si bien ambos son válidos para realizar viajes nacionales y cumplir con los estándares fijados por la Real ID, es esencial considerar que al momento de viajar fuera del país en avión tan sólo la libreta pasaporte será aceptada.

La tarjeta podrá utilizarse internacionalmente sólo cuando se quiera viajar por tierra o mar a Canadá, México o Bermudas.