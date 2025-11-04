La visa americana y el pasaporte son documentos fundamentales para casi todos los turistas que deciden visitar Estados Unidos, pues las autoridades generalmente los solicitan como parte del protocolo obligatorio para viajar.

No obstante, los ciudadanos de una nación en particular cuentan con muchas más opciones para poder visitar el país, aunque cada caso este sujeto al tipo de viaje que se realice.

Quienes presenten estos documentos podrán cruzar la frontera legalmente

Todos los ciudadanos de Canadá con intención de ingresar a Estados Unidos por tierra o mar pueden presentar pasaporte canadiense como opción válida, pero también pueden mostrar cualquiera de los siguientes a las autoridades para cruzar la frontera

Licencia de conducir mejorada

Tarjeta de identificación mejorada de Canadá

Tarjeta Nexus o FAST/EXPRES

Tarjeta de inscripción SENTRI

Los jóvenes de entre 15 y 19 años cuentan con otras alternativas en función del tipo de viaje que realicen, que el sitio de CBP mantiene actualizadas.

Quiénes podrían volar a Estados Unidos sin pasaporte

Aunque la regla general es siempre contar con este documento migratorio, quienes presenten una tarjeta NEXUS podrán volar únicamente utilizando este documento, aunque se aconseja llevar pasaporte de todas formas.

Quienes vuelen utilizando la NEXUS deberán hacerlo por el carril designado.

“Diríjase a la cabina de inspección para una inspección visual. A menos que se lo dirija a un área de inspección, puede ingresar a los Estados Unidos”, indica CBP.