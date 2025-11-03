La mayoría de los turistas que desean visitar Estados Unidos deben -a no ser que cuenten con una excepción para hacerlo- tramitar primero su visa americana. Si bien este documento no es garantía absoluta de que se habilitará el ingreso al país, es obligatoria para poder viajar al puerto de entrada de EE.UU.

En ese marco, el Departamento de Estado advierte en su sitio web oficial a todos los viajeros sobre la importancia de preservar las páginas de visa en el pasaporte, pues los daños severos podrían causar que este documento se considere inválido, independientemente de su fecha de caducidad.

De acuerdo con las autoridades, las visas que no se encuentran físicamente presentes en el pasaporte del viajero en el que fueron emitidas o que evidencian daños severos, pierden su validez.

“Si su visa ha sido dañada de alguna manera, deberá volver a solicitar una nueva visa en una embajada o consulado de EE. UU. en el extranjero", se afirma.

Un ejemplo de esto es que la página de visas sufra un desgarro o que se intenté remover este documento cuando un pasaporte en el que se encuentra venció para colocarlo en el nuevo ejemplar. Esta práctica está totalmente prohibida.

La instrucción para quienes disponen de un nuevo pasaporte cuando el anterior aún contiene una visa válida es viajar con ambos documentos hasta que se emita una nueva visa americana en el pasaporte actual.

Revocación de visas americanas: información importante que todos deben conocer antes de viajar a Estados Unidos

La visa americana debe utilizarse únicamente para su propósito, pues realizar actividades que se encuentren fuera de los permisos que contempla podrían poner en peligro su perdurabilidad. Un ejemplo es comprar mercadería para revender utilizando la visa de turismo, pues bajo esta categoría no se admite ninguna actividad comercial.

Por otra parte, respetar los plazos de entrada y salida pautados es esencial para preservar el documento y volver a utilizarlo, pues cuando se exceden estos períodos la visa se anula automáticamente por considerarse fuera de estatus. En estos casos, no puede volver a utilizarse para viajar.