Un centro budista de California está buscando voluntarios tanto nacionales como internacionales para participar de un programa residencial. A cambio de 25 horas semanales de servicio, los participantes podrán acceder a alojamiento y comida durante la estadía.

Esta propuesta corresponde al programa Residential Service-Study de Land of Medicine Buddha (LMB), un centro de retiros budistas ubicado en Soquel, California.

Horarios y dinámica de este voluntariado en California

Land of Medicine Buddha es un centro de retiros budistas de 108 acres ubicado en los bosques de Soquel. El programa especifica que permite a los voluntarios vivir dentro de las instalaciones mientras colaboran con las tareas necesarias para el funcionamiento del lugar.

De acuerdo con la convocatoria, los participantes tendrán que trabajar 25 horas por semana y gozarán de dos días completamente libres, con un compromiso previsto de entre uno y tres meses.

Las actividades pueden tener lugar de lunes a viernes o los fines de semana, tanto durante el día como por la tarde.

El programa ofrece fortalecer la conexión con el mindfullness.

Qué ofrece el programa a los voluntarios a cambio de las horas de trabajo

El programa enlista los siguientes beneficios

Alojamiento dentro del centro

Comidas

Capacitación

Vivienda en comunidad

Experiencia en centros de retiros

Es importante destacar que la propuesta no tiene remuneración, sino que está planteada como un intercambio por alojamiento y comida.

Las tareas que deberían realizar los voluntarios

Se mencionan tareas relacionadas con

El comedor

La limpieza y el mantenimiento de las instalaciones

El cuidado de los terrenos

Actividades generales de hospitalidad

Información importante para voluntarios internacionales

Si bien la convocatoria indica que la oportunidad es adecuada para voluntarios internacionales, los postulantes deben contar previamente con autorización para trabajar en Estados Unidos, residencia permanente o ciudadanía estadounidense . El programa no patrocina ningún tipo de documentación.

La postulación permanecerá activa hasta el 13 de noviembre de este año.