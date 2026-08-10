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Un centro budista de California está buscando voluntarios tanto nacionales como internacionales para participar de un programa residencial. A cambio de 25 horas semanales de servicio, los participantes podrán acceder a alojamiento y comida durante la estadía.
Esta propuesta corresponde al programa Residential Service-Study de Land of Medicine Buddha (LMB), un centro de retiros budistas ubicado en Soquel, California.
Horarios y dinámica de este voluntariado en California
Land of Medicine Buddha es un centro de retiros budistas de 108 acres ubicado en los bosques de Soquel. El programa especifica que permite a los voluntarios vivir dentro de las instalaciones mientras colaboran con las tareas necesarias para el funcionamiento del lugar.
De acuerdo con la convocatoria, los participantes tendrán que trabajar 25 horas por semana y gozarán de dos días completamente libres, con un compromiso previsto de entre uno y tres meses.
Las actividades pueden tener lugar de lunes a viernes o los fines de semana, tanto durante el día como por la tarde.
Qué ofrece el programa a los voluntarios a cambio de las horas de trabajo
El programa enlista los siguientes beneficios
- Alojamiento dentro del centro
- Comidas
- Capacitación
- Vivienda en comunidad
- Experiencia en centros de retiros
Es importante destacar que la propuesta no tiene remuneración, sino que está planteada como un intercambio por alojamiento y comida.
Las tareas que deberían realizar los voluntarios
Se mencionan tareas relacionadas con
- El comedor
- La limpieza y el mantenimiento de las instalaciones
- El cuidado de los terrenos
- Actividades generales de hospitalidad
Información importante para voluntarios internacionales
Si bien la convocatoria indica que la oportunidad es adecuada para voluntarios internacionales, los postulantes deben contar previamente con autorización para trabajar en Estados Unidos, residencia permanente o ciudadanía estadounidense. El programa no patrocina ningún tipo de documentación.
La postulación permanecerá activa hasta el 13 de noviembre de este año.