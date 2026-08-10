Rociar vinagre en el parabrisas del auto por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve.

Mantener el parabrisas limpio no solo mejora la apariencia del vehículo, sino que también resulta fundamental para una conducción segura. En ese contexto, un truco casero volvió a ganar popularidad entre conductores y especialistas en mantenimiento automotriz: rociar vinagre blanco sobre el vidrio.

Gracias a sus propiedades desengrasantes y limpiadoras, el vinagre ayuda a eliminar restos de suciedad, grasa, insectos y manchas difíciles sin recurrir a productos químicos agresivos. Además, puede mejorar la visibilidad y facilitar el trabajo de los limpiaparabrisas.

¿Por qué recomiendan rociar vinagre en el parabrisas?

El vinagre blanco contiene ácido acético, un compuesto que actúa como un eficaz limpiador natural. Cuando se aplica correctamente sobre el parabrisas, ayuda a:

Eliminar grasa acumulada

Desprender restos de insectos

Quitar marcas de agua

Remover suciedad adherida

Reducir la opacidad del vidrio

Como resultado, el parabrisas queda más transparente y mejora la visibilidad durante la conducción.

Rociar vinagre blanco sobre el parabrisas es un método sencillo y económico para limpiar y desengrasar el vidrio. (foto: El Cronista).

¿Cómo aplicar el vinagre correctamente?

Los especialistas recomiendan un procedimiento sencillo.

Materiales

Vinagre blanco

Agua

Botella con pulverizador

Paño de microfibra limpio

Paso a paso

Mezclar partes iguales de agua y vinagre blanco Rociar la solución sobre el parabrisas Dejar actuar durante uno o dos minutos Limpiar con un paño de microfibra realizando movimientos circulares Secar con otro paño limpio para evitar marcas

Este procedimiento puede repetirse periódicamente como parte del mantenimiento del vehículo.