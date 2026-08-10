En esta noticia
Mantener el parabrisas limpio no solo mejora la apariencia del vehículo, sino que también resulta fundamental para una conducción segura. En ese contexto, un truco casero volvió a ganar popularidad entre conductores y especialistas en mantenimiento automotriz: rociar vinagre blanco sobre el vidrio.
Gracias a sus propiedades desengrasantes y limpiadoras, el vinagre ayuda a eliminar restos de suciedad, grasa, insectos y manchas difíciles sin recurrir a productos químicos agresivos. Además, puede mejorar la visibilidad y facilitar el trabajo de los limpiaparabrisas.
¿Por qué recomiendan rociar vinagre en el parabrisas?
El vinagre blanco contiene ácido acético, un compuesto que actúa como un eficaz limpiador natural. Cuando se aplica correctamente sobre el parabrisas, ayuda a:
- Eliminar grasa acumulada
- Desprender restos de insectos
- Quitar marcas de agua
- Remover suciedad adherida
- Reducir la opacidad del vidrio
Como resultado, el parabrisas queda más transparente y mejora la visibilidad durante la conducción.
¿Cómo aplicar el vinagre correctamente?
Los especialistas recomiendan un procedimiento sencillo.
Materiales
- Vinagre blanco
- Agua
- Botella con pulverizador
- Paño de microfibra limpio
Paso a paso
- Mezclar partes iguales de agua y vinagre blanco
- Rociar la solución sobre el parabrisas
- Dejar actuar durante uno o dos minutos
- Limpiar con un paño de microfibra realizando movimientos circulares
- Secar con otro paño limpio para evitar marcas
Este procedimiento puede repetirse periódicamente como parte del mantenimiento del vehículo.