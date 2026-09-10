Estados Unidos, México y España son tres de los destinos turísticos más destacados, consolidándose año tras año en la lista de preferencias de miles de viajeros.

En este sentido, todas las personas que deseen visitar cualquiera de estos destinos deben asegurarse previamente de cumplir con un requisito esencial relacionado con sus pasaportes: que estén vigentes.

Asegurar este aspecto es crucial para poder, en caso de ser necesario, renovar el documento antes de viajar, ya que de lo contrario tanto aerolíneas como autoridades migratorias pueden impedir que se realice el traslado.

Regulaciones de Estados Unidos para aquellas personas que deseen ingresar al país

Estados Unidos requiere a todos los viajeros la presentación de un documento plenamente vigente durante la totalidad de la estadía programada en el país y por un período adicional de seis meses a la fecha de salida, salvo en el caso de las naciones que pertenecen al denominado “Club de los 6 meses”, que únicamente deberán presentar un pasaporte válido durante el transcurso del viaje.

Asimismo, contar con un pasaporte aceptable no solo resulta esencial para el momento del viaje, sino también para los documentos previos que deben gestionarse, como la visa americana o la autorización ESTA, por ejemplo.

Estados Unidos, México y España son tres de los destinos turísticos más destacados, consolidándose año tras año en la lista de preferencias de miles de viajeros. Fuente: Shutterstock.

Regulaciones de México para aquellos que deseen visitar el país

La Secretaría de Relaciones Exteriores de México establece que todos los visitantes deberán, conforme a la legislación mexicana, presentar un pasaporte que se encuentre completamente vigente al momento de su ingreso.

“Ciertas líneas aéreas buscan garantizar que los viajeros dispongan de un pasaporte con un mínimo de seis meses de validez , para asegurar la provisión de sus servicios. En consecuencia, se aconseja encarecidamente verificar con la aerolínea seleccionada su política al respecto”, señala el organismo a los viajeros.

Regulaciones en España para quienes deseen visitar el territorio

El Ministerio del Interior informa a los visitantes de este territorio que también será requisito presentar un pasaporte o documento de viaje vigente que valide la identidad, siempre que dicho documento sea reconocido como válido conforme a los acuerdos internacionales en los que España es parte.

“El documento de viaje deberá permanecer vigente hasta tres meses después de la fecha estimada de salida de los Estados miembros y deberá haber sido emitido en un plazo no superior a diez años previos a la fecha de entrada”, se aclara en este contexto.

Lista de documentos que generalmente examinarán todas las autoridades competentes

Antes de autorizar los traslados internacionales, las autoridades tendrán en cuenta además otros aspectos fundamentales, tales como: