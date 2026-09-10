Oficial | Los aeropuertos de CDMX, Monterrey y Guadalajara prohibirán la entrada a los extranjeros que posterguen la renovación del pasaporte

Para ingresar a México por cualquier punto de entrada —incluidos los aeropuertos internacionales de Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara—, los viajeros extranjeros deben cumplir con los requisitos migratorios vigentes. El más indispensable es contar con un pasaporte válido, ya que presentar un documento vencido es motivo suficiente para que las autoridades nieguen el acceso.

Existe el mito recurrente de que el pasaporte debe tener al menos seis meses de vigencia para entrar al país; sin embargo, la ley migratoria mexicana no exige dicho plazo. La regla real es más sencilla: el documento solo debe mantenerse vigente durante toda la estancia autorizada y hasta el momento exacto de abandonar el territorio nacional.

Qué pasa si el pasaporte está vencido al llegar a México

Las personas extranjeras que viajen como visitantes sin permiso para realizar actividades remuneradas deben presentar un pasaporte válido y vigente al momento de ingresar a México. Si el documento está vencido, las autoridades migratorias pueden negar el ingreso, ya que no se cumple con uno de los requisitos básicos de internación.

Por ese motivo, quienes tengan el pasaporte próximo a vencer o ya vencido deben renovarlo antes de viajar, especialmente si su vuelo llega a aeropuertos con alto flujo internacional como los de CDMX, Monterrey o Guadalajara.

¿México exige seis meses de vigencia en el pasaporte?

A diferencia de otros países, como Estados Unidos, México no cuenta con una regla legal que obligue a tener seis meses adicionales de vigencia en el pasaporte para ingresar como visitante.

Sin embargo, distintas autoridades recomiendan viajar con ese margen de validez porque algunas aerolíneas aplican políticas internas que sí exigen un mínimo de seis meses antes de permitir el embarque. Por eso, además de revisar los requisitos migratorios, también es conveniente consultar las condiciones de la compañía aérea con la que se realizará el viaje.

Oficial | Los aeropuertos de CDMX, Monterrey y Guadalajara prohibirán la entrada a los extranjeros que posterguen la renovación del pasaporte. Fuente: Shutterstock. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Qué documentos pueden solicitar además del pasaporte

El pasaporte vigente no es el único documento que las autoridades pueden requerir al ingresar a México. Dependiendo del caso, el Instituto Nacional de Migración (INM) puede solicitar:

Pasaporte o documento de viaje vigente.

Información personal y del viaje.

Comprobantes que justifiquen el motivo de la visita.

Reservación de hospedaje , cuando corresponda.

Boleto de salida de México.

Comprobantes de solvencia económica, si son requeridos.

Además, en los casos en que aplique, el visitante deberá contar con la Forma Migratoria Múltiple (FMM), que tiene una vigencia máxima de 180 días naturales para una sola internación. También deberá cubrir el Derecho de No Inmigrante (DNR) cuando corresponda, de acuerdo con la forma en que ingrese al país.

La decisión final de ingreso la toma el INM

Al arribar a México, el personal del Instituto Nacional de Migración revisa la documentación y sella el pasaporte, indicando el periodo autorizado de permanencia.

Este paso es determinante porque, incluso cuando un viajero cuenta con una visa mexicana, la autorización definitiva para ingresar al país corresponde al agente migratorio en el punto de entrada, quien verifica que se cumplan todos los requisitos establecidos.

También es importante tener presente que los requisitos pueden variar según la nacionalidad del viajero. En algunos casos existen obligaciones adicionales, como la necesidad de tramitar una visa antes del viaje, por lo que siempre conviene verificar las condiciones aplicables antes de abordar el vuelo.